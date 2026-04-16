Українські дрони стали поперек горла: верхівка Кремля відкрито погрожує країнам Балтії та Фінляндії

Росія продовжує погрожувати Європі через українські дрони. До цих погроз долучилася чи не вся верхівка Кремля.

16 квітня секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу звинуватив не тільки країни Балтії, а й Фінляндію, бо через її повітряний простір все частіше пролітають українські дрони для ударів по РФ. Його слова цитує агенство "ТАСС".

Він заявив, що це нібито дає право РФ застосовувати статтю Статуту ООН про право на самооборону. Тобто — на удари по цих країнах НАТО.

"Згідно з міжнародним правом набирає чинності 51 стаття Статуту ООН про невід'ємне право держав на самооборону в разі збройного нападу", — заявив Шойгу.

Також він припустив, що нібито можуть бути дві причини "зальоту дронів на територію РФ" — або західні засоби ППО "діють вкрай неефективно", або ці країни свідомо надають свій повітряний простір, "тобто є відкритими співучасниками агресії проти Росії".

Відео дня

Натомість Україна та країни Балтії заперечували використання території країн НАТО для атак проти РФ.

Нагадаємо, що 15 квітня Москва пригрозила Європі "різкою ескалацією" та "непередбачуваними наслідками" через збільшення поставок безпілотників до України. Міноборони РФ заявляє, що, за його інформацією, 26 березня нібито керівництво низки європейських країн ухвалило рішення збільшити виробництво та постачання БПЛА для потреб ЗСУ з метою нанесення ударів по Росії.

Після цього заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ударами низці країн Європи, а також Туреччині та Ізраїлю через постачання Україні дронів. Коментуючи цей список, він фактично пригрозив ударами по зазначених об’єктах.

"Це список потенційних цілей для Збройних сил Росії. Коли напади стануть реальністю, залежить від розвитку ситуації. Спіть спокійно, європейські партнери", – додав Медведєв.

А 16 квітня у Слідчому комітеті РФ повідомили, що танкер, який ішов під прапором Ліберії, в територіальних водах Росії нібито атакували українські дрони.