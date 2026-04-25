Оккупированный Луганск массированно атаковали дроны: в городе сильный пожар и перебои со светом (фото, видео)
Поздно вечером 24 апреля во временно оккупированном Россией Луганске прогремела серия взрывов, после чего поднялся сильный пожар. Взрывы также прогремели в оккупированном Мариуполе.
Атака на город продолжилась и после полуночи. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, сообщили мониторинговые каналы.
"В оккупированном Луганске после атаки дронов на объекте масштабный пожар", — говорится в сообщении аналитиков.
Об атаке на Луганск также писал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Чиновник также писал о взрывах и работе российской противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе, однако подробности на момент публикации неизвестны.
Тем временем в сети распространили кадры из Луганска после ударов дронов. На видеороликах и фотографиях видно масштабный пожар, сильный дым и зарево в небе.
В российских Telegram-каналах подтверждают пожар в Луганске и просят не раскрывать локацию удара. Также россияне жалуются, что после взрывов в некоторых районах города исчезла электроэнергия.
Официальной информации о том, какие именно объекты могли поразить беспилотники этой ночью, пока не поступало.
Напомним, 24 апреля аналитики рассказывали, какие последствия от атаки ракеты "Нептун" по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге: цех разнесло пополам.
Также 24 апреля беспилотники атаковали российский Дагестан: в ряде городов были отменены авиарейсы и парализованы аэропорты.