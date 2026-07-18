В российском Тамбове раздаются взрывы: российская ПВО поразила дома и склад Wilberries, начался пожар (видео)

В российском Тамбове прогремела серия взрывов — местные жители сообщают, что российские силы ПВО в очередной раз обстреливают многоквартирные дома. В городе Котовске Тамбовской области начался пожар в логистическом центре.

Местные жители активно делятся в сети кадрами, на которых видно, как ПВО фактически обстреливает дома. Это видно на кадрах, опубликованных мониторинговым каналом Exilenova+.

Также сообщается, что в городе Котовске Тамбовской области прогремели взрывы. В сети появились кадры, на которых видно, что пожар начался на складе компании Wildberries (аналог "Новой почты" в Украине).

Впоследствии из публикаций местных жителей стало известно о звуках реактивных дронов, которые, судя по всему, либо попали в цель, либо взорвались вблизи логистического центра. Местные группы в Тамбове сообщают о пожаре, возгорании на нескольких участках логистического хаба компании и начале эвакуации.

Відео дня

На данный момент российские власти не комментируют последствия или попадания в жилые дома и центр компании Wildberries. У компании также официально нет никаких заявлений о пожаре, возгорании или эвакуации.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как дроны поразили важный объект в Тамбове. После серии взрывов было зафиксировано возгорание за пределами города.

Впоследствии стало известно, что дроны атаковали завод вблизи Тамбова. Речь идет о заводе "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области, который выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения и оборудование для газо- и нефтепроводов.