Дроны атакуют Крым: в сети пишут о возможном поражении ряда российских танкеров (видео)

В ночь на 17 июля оккупированный Крым в очередной раз подвергся атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи, Симферополе, Феодосии и Евпатории.

По предварительным данным, под ударом этой ночью могли также оказаться танкеры "теневого флота" России в Чёрном море. Об этом сообщили OSINT-каналы.

Около 00:20 аналитики сообщили, что в Чёрном море, вероятно, был поражён один из российских танкеров. После этого на судне вспыхнул пожар, утверждают обозреватели.

Спустя некоторое время аналитики вновь сообщили об ударах по судам в Чёрном море. На этот раз, вероятно, были атакованы ещё 6 танкеров, относящихся к "теневому флоту" России. Также OSINT-каналы обнародовали кадры атаки, произошедшей этой ночью.

Кадры предполагаемой атаки на российские танкеры этой ночью

На момент публикации официального подтверждения ударов по российским судам не было. В российских мониторинговых пабликах предупреждали об угрозе атаки дронов для танкеров, следовавших в направлении Керченского пролива.

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Что ещё известно о ночной атаке на Крым

Атака на оккупированный полуостров началась ещё вечером 16 июля. Российский Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, ещё около 22:00 сообщил, что мост перекрыли для движения. По состоянию на 03:00 Крымский мост по-прежнему оставался перекрытым на фоне атаки дронов.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что ночью раздались взрывы в Симферополе и прилегающих населенных пунктах. После этого взрывы и пролет дронов слышали в Феодосии и Евпатории, а мобильные огневые группы россиян пытались сбить цели в небе.

Около 01:00 аналитики сообщили, что в Керчи после серии взрывов вспыхнул пожар в районе железнодорожного вокзала.

Оккупационные власти пока не прокомментировали нападения на полуостров.

Напомним, 16 июля морские дроны поразили два танкера "теневого флота" РФ.

Кроме того, в ночь на 16 июля OSINT-аналитики сообщали об ударах по энергетическим объектам в Крыму.