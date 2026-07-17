Дрони атакують Крим: у мережі пишуть про можливе ураження низки російських танкерів (відео)

У ніч на 17 липня окупований Крим вчергове опинився під атакою безпілотників. Вибухи пролунали у Керчі, Сімферополі, Феодосії та Євпаторії.

За попередньою інформацією, під атакою цієї ночі могли також опинитися танкери "тіньового флоту" Росії у Чорному морі. Про це повідомили OSINT-канали.

Близько 00:20 години аналітики написали, що у Чорному морі, ймовірно, був уражений один із російських танкерів. Після цього на судні здійнялася пожежа, стверджують оглядачі.

Через деякий час аналітики знову повідомили про удари по суднах у Чорному морі. Цього разу, ймовірно, було атаковано ще 6 танкерів, які належать до "тіньового флоту" Росії. Також OSINT-канали оприлюднили кадри атаки цієї ночі.

Кадри ймовірної атаки на російські танкери цієї ночі

Офіційного підтвердження ударів по російських суднах на момент публікації не було. У російських моніторингових пабліках попереджали про загрозу атаки дронів для танкерів, що рухалися у напрямку Керченської протоки.

Відео дня

Що ще відомо про нічну атаку на Крим

Атака на окупований півострів почалася ще увечері 16 липня. Російський Telegram-канал, який інформує про ситуацію на Кримському мосту, ще близько 22:00 години повідомив, що його перекрили для руху. Станом на 03:00 годину Кримський міст все ще був перекритий на тлі атаки дронів.

Моніторинговий канал "Крымский ветер" писав, що уночі вибухи прогриміли у Сімферополі та навколишніх населених пунктах. Після цього вибухи та проліт дронів чули у Феодосії та Євпаторії, а мобільні вогневі групи росіян намагалися збити цілі у небі.

Близько 01:00 години аналітики повідомили, що у Керчі після серії вибухів здійнялася пожежа у районі залізничного вокзалу.

Окупаційна влада поки не коментувала атаки на півострів.

Нагадаємо, 16 липня морські дрони уразили два танкери "тіньового флоту" РФ.

Також у ніч на 16 липня OSINT-аналітики повідомляли про удари по енергетичних об'єктах у Криму.