Кримський міст перекрито: Керч та Сімферополь під атакою дронів, є влучання, — соцмережі (відео)

У ніч на 16 липня окупований Крим опинився під атакою безпілотників. У мережі пишуть про вибухи у Керчі, Сімферополі, біля Бахчисараю та у Феодосії.

На тлі нічної атаки дронів окупанти перекрили Кримський міст. Про це близько опівночі повідомив місцевий моніторинговий канал, який стежить за ситуацією на мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.

OSINT-канал "Крымский ветер" інформував близько 00:20 години, що у Керчі пролунали вибухи. Над містом було чутно проліт безпілотників, а мобільні вогневі групи росіян намагалися збити цілі у небі у районі гори Мітридат.

Паралельно очевидці повідомляли про сильні вибухи у Сімферополі. За даними аналітиків, їх зокрема було чутно у районі залізничного вокзалу у місті.

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Кадри нічної атаки дронів на Крим

Близько 01:30 години вибухи було чутно у Бахчисарайському районі. У самому місті також лунала стрілянина по дронах у небі, писав "Крымский ветер".

Аналітики припускають, що під атакою могла опинитися електрична підстанція "Бахчисарай", розташована у цьому районі. Хоча перебоїв зі світлом при цьому виявлено не було, раніше удари по об'єкту спричинили масштабний блекаут.

Аналітики повідомили про можливе ураження підстанції у Бахчисарайському районі Фото: Крымский ветер

Також вибухи та стрілянину було чутно у Феодосії. Станом на 02:00 годину, за даними очевидців, у напрямку Керчі продовжували летіти безпілотники.

Окупаційна влада чи українські військові на момент публікації не коментували атаки на півострів.

Нагадаємо, 15 липня Сил спеціальних операцій повідомили, що дрони атакували Балаклавську теплоелектростанцію, яка живила Севастополь та половину Криму.

Також внаслідок атаки дронів Керч залишилася без світла 15 липня.