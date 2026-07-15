Дрони ССО пошкодили турбіни на Балаклавській ТЕС: чому Крим сидітиме без світла (фото)

Дрони атакували Балаклавську теплоелектростанцію, яка живила Севастополь та половину Криму, і після удару станція вже не працює, повідомили бійці Сил спеціальних операцій. На фото з точки ураження фігурує почорніле вигоріле приміщення, всередині якого стояло цінне західне устаткування для електрогенерації. Що сталось на ТЕС після повітряного удару 14 липня?

Операцію зі знищення Балаклавської ТЕС провели представники сил опору та оператори діпстрайк, ідеться у Telegram-каналі ССО. ТЕС забезпечувала 50% електрогенерації для ТОТ Криму, але після вдалого ураження 14 липня обладнання не працюватиме і світла не буде. Дрони атакували машинний цех з турбінами, і ремонт триватиме до пів року, повідомили українські військові.

На фото з наслідками влучання — триповерхова споруда, на якій помітні сліди пожежі. Бачимо, що вогонь виривався назовні мінімум у двох точках: помітні почорнілі стіни.

Вибухи в Криму — Балаклавська ТЕС після удару 14 липня Фото: ССО ЗСУ

У дописі ССО вказано, що у машинному цеху, який пошкодили українські дрони, стояла одна турбіна Siemens SGT5-2000E. Удар зруйнував систему охолодження, й ремонт триватиме довго.

Відео дня

"У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців", — ідеться у дописі.

Балаклавська ТЕС під Севастополем — це станція, яка разом з Таврійською ТЕС генерує 90% електрики в окупованому Криму, нагадали бійці ССО. Завдяки цим двом ТЕС живиться військова інфраструктура півострова: якщо не буде світла, то з перебоями працюватимуть вузли зв'язку, центри управління, установки РЕБ, ППО тощо.

"Це два стовпи власної генерації електроенергії [окупованого Криму]", — ідеться у дописі.

Вибухи в Криму — енергосистема окупованого росіянами півострова Фото: Скриншот

Вибухи в Криму — деталі

Потужність Балаклавської ТЕС складає близько 496 МВт. Теплостанцію збудували російські окупанти у 2018 році: під Севастополем з'явилось два енергоблоки на 245 МВт та 251 МВт. Росіяни встановили на Балаклавській ТЕС дві сучасні турбіни Siemens SGT5-2000E, які зуміли дістати попри санкції, накладені після гібридного вторгнення 2014 року. Особливість турбін німецького виробництва — динамічна зміна потужності залежно від навантаження, на 53% вищий ККД, вища надійність. Про появу турбін Siemens SGT5-2000E в Криму повідомило медіа Reuters у 2017 році. Компанія Siemens заявила, що не знала про таке порушення та подала позов проти російського партнера. Тим часом зауважувалось, що росіяни не зможуть запустити турбіни без допомоги виробника, але виявилось, що це не так, і устаткування працювало вісім років, до удару ССО 14 липня.

Зазначимо, 22 червня Фокус писав про віялові відключення на окупованому півострові після серії вибухів у Криму. Російська влада підтвердила вимикання світла у Джанкої, Армянську, у низці інших населених пунктів, та заявила про впровадження графік енергопостачання. Тим часом у каналі представників сил обору "Крымский ветер" показали фото Таврійської ТЕС, по якій вночі вдарили українські дрони.

Нагадуємо, командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді у липні регулярно публікував звіти про удари по танкерах РФ, які везли пальне в Крим через Азовське море: кораблі везли бензин, у тому числі, для генераторів під знеструмленими об'єктами окупантів.