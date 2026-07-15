Дроны ССО повредили турбины на Балаклавской ТЭС: почему Крым останется без света (фото)

Дроны атаковали Балаклавскую теплоэлектростанцию, которая обеспечивала электроэнергией Севастополь и половину Крыма, и после удара станция больше не работает, сообщили бойцы Сил специальных операций. На фото с места поражения видно почерневшее, выгоревшее помещение, внутри которого находилось ценное западное оборудование для выработки электроэнергии. Что произошло на ТЭС после авиаудара 14 июля?

Операцию по уничтожению Балаклавской ТЭС провели представители сил сопротивления и операторы "дипстрайк", говорится в Telegram-канале ССО. ТЭС обеспечивала 50% электрогенерации для временно оккупированной территории Крыма, но после успешного поражения 14 июля оборудование не будет работать и света не будет. Дроны атаковали машинный цех с турбинами, и ремонт продлится до полугода, сообщили украинские военные.

На фото, запечатлевшем последствия попадания, — трехэтажное здание, на котором видны следы пожара. Видно, что огонь вырывался наружу как минимум в двух местах: заметны почерневшие стены.

Взрывы в Крыму — Балаклавская ТЭС после удара 14 июля Фото: ССО ЗСУ

В сообщении ССО указано, что в машинном цехе, повреждённом украинскими дронами, находилась одна турбина Siemens SGT5-2000E. Удар вывел из строя систему охлаждения, и ремонт займёт много времени.

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"В случае повреждения насосного оборудования ремонт может занять от 2 до 5 месяцев", — говорится в сообщении.

Балаклавская ТЭС под Севастополем — это станция, которая вместе с Таврической ТЭС вырабатывает 90 % электроэнергии в оккупированном Крыму, напомнили бойцы ССО. Благодаря этим двум ТЭС обеспечивается электроснабжение военной инфраструктуры полуострова: если не будет света, то с перебоями будут работать узлы связи, центры управления, установки РЭБ, ПВО и т. д.

"Это два столпа собственной генерации электроэнергии [оккупированного Крыма]", — говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму — энергосистема оккупированного россиянами полуострова Фото: Скриншот

Взрывы в Крыму — подробности

Мощность Балаклавской ТЭС составляет около 496 МВт. Тепловую электростанцию построили российские оккупанты в 2018 году: под Севастополем появились два энергоблока мощностью 245 МВт и 251 МВт. Россияне установили на Балаклавской ТЭС две современные турбины Siemens SGT5-2000E, которые удалось достать, несмотря на санкции, введенные после гибридного вторжения 2014 года. Особенность турбин немецкого производства — динамическое изменение мощности в зависимости от нагрузки, на 53% более высокий КПД, повышенная надёжность. О появлении турбин Siemens SGT5-2000E в Крыму сообщило агентство Reuters в 2017 году. Компания Siemens заявила, что не знала о таком нарушении, и подала иск против российского партнера. Между тем отмечалось, что россияне не смогут запустить турбины без помощи производителя, но оказалось, что это не так, и оборудование проработало восемь лет, до удара ССО 14 июля.

Отметим, что 22 июня Фокус писал о плановых отключениях электроэнергии на оккупированном полуострове после серии взрывов в Крыму. Российские власти подтвердили отключения света в Джанкое, Армянске и ряде других населенных пунктов, а также заявили о введении графика энергоснабжения. Между тем на канале представителей сил "Обороны" "Крымский ветер" показали фото Таврической ТЭС, по которой ночью нанесли удар украинские дроны.

Напоминаем, что командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди в июле регулярно публиковал отчеты об ударах по танкерам РФ, которые везли топливо в Крым через Азовское море: корабли везли бензин, в том числе для генераторов на обесточенных объектах оккупантов.