Крымский мост перекрыт: Керчь и Симферополь подверглись атаке дронов, есть попадания, — соцсети (видео)

В ночь на 16 июля оккупированный Крым подвергся атаке беспилотников. В сети сообщают о взрывах в Керчи, Симферополе, в окрестностях Бахчисарая и в Феодосии.

На фоне ночной атаки дронов оккупанты перекрыли Крымский мост. Об этом около полуночи сообщил местный мониторинговый канал, следящий за ситуацией на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

OSINT-канал "Крымский ветер" сообщил около 00:20, что в Керчи раздались взрывы. Над городом слышался пролет беспилотников, а мобильные огневые группы россиян пытались сбить цели в небе в районе горы Митридат.

Одновременно очевидцы сообщали о сильных взрывах в Симферополе. По данным аналитиков, их, в частности, было слышно в районе железнодорожного вокзала города.

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Кадры ночной атаки дронов на Крым

Около 01:30 в Бахчисарайском районе были слышны взрывы. В самом городе также раздавалась стрельба по дронам в небе, как сообщал "Крымский ветер".

Аналитики предполагают, что под ударом могла оказаться электрическая подстанция "Бахчисарай", расположенная в этом районе. Хотя перебоев с электричеством при этом не было зафиксировано, ранее удары по этому объекту привели к масштабному отключению электроэнергии.

Аналитики сообщили о возможном поражении подстанции в Бахчисарайском районе Фото: Крымский ветер

Также взрывы и стрельбу слышали в Феодосии. По состоянию на 02:00, по словам очевидцев, в направлении Керчи продолжали лететь беспилотники.

На момент публикации ни оккупационные власти, ни украинские военные не прокомментировали нападение на полуостров.

Напомним, 15 июля Силы специальных операций сообщили, что дроны атаковали Балаклавскую теплоэлектростанцию, которая обеспечивала электроэнергией Севастополь и половину Крыма.

Кроме того, в результате атаки дронов 15 июля Керчь осталась без света.