Блэкаут в Керчи: оккупированный Крым остался без света

Оккупационные власти подтвердили, что Керчь полностью обесточена и сообщили, что это произошло в результате атаки БПЛА.

"Органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах", — заявил глава местной оккупационной администрации Иван Кошель.

Днем ранее он признал, что "сформировать точные графики подачи электроэнергии на территории Республики Крым сегодня невозможно". А также заявил, что все объяснения будут только "по окончании кризисной ситуации и по достижении целей, которые поставлены Главой государства, в полном объеме объясним причинно-следственную связь принятия каждого решения".

При этом он заявил, что в некоторых городах Крыма света не было по 12 дней. Что это были за населенные пункты – Кошель не сообщил.

Відео дня

Иван Кошель также признал, что ситуация с топливом "напряженная" и гарантированной ежедневной продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет. И ничего не обещал насчет поставок баллонного газа, с которым на оккупированном полуострове напряженка. И, судя по его предыдущим сообщениям, в Крыму также нет воды, так как там теперь есть графики ее подвоза.

Кошель призвал не верить фейкам и не допускать "раскачки ситуации", признав, что теперь информацию местным жителям получать неоткуда, так как нет связи и интернета.

В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что после атаки дронов без света осталась часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном районах полуострова.

Подачу воды в Крыму также ограничили из-за аварии на сетях, сообщил местный оператор.

Тем временем в ночь на 15 июля силы беспилотных систем нанесли удар по 20 российским судам в Черном море. Речь идет о 17 нефтяных танкерах, двух танкерах-газовозах и одном буксире.

Аналитики Института изучения войны (ISW), в свою очередь, проанализировали украинские удары по логистическим маршрутам в Крыму, российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. По их мнению, эти атаки свидетельствуют о неспособности российской ПВО защитить важные объекты.