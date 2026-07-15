Відключення електроенергії в Керчі: окупований Крим залишився без світла

Окупаційна влада підтвердила, що Керч повністю знеструмлена, і повідомила, що це сталося внаслідок атаки БПЛА.

"Системи життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел живлення. Усі служби міста залучені до аварійно-відновлювальних робіт", — заявив голова місцевої окупаційної адміністрації Іван Кошель.

Днем раніше він визнав, що "скласти точні графіки постачання електроенергії на території Республіки Крим сьогодні неможливо". А також заявив, що всі пояснення будуть надані лише "після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив Глава держави, і ми в повному обсязі пояснимо причинно-наслідковий зв’язок ухвалення кожного рішення".

При цьому він заявив, що в деяких містах Криму не було світла по 12 днів. Які саме це були населені пункти — Кошель не повідомив.

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Іван Кошель також визнав, що ситуація з паливом "напружена" і що гарантованого щоденного продажу бензину на АЗС та точних графіків відпуску палива не буде. І нічого не обіцяв щодо поставок балонного газу, з яким на окупованому півострові склалася напружена ситуація. І, судячи з його попередніх повідомлень, у Криму також немає води, оскільки там тепер діють графіки її підвезення.

Кошель закликав не вірити фейкам і не допускати "розхитування ситуації", визнавши, що тепер місцевим жителям нізвідки отримувати інформацію, оскільки немає зв’язку та інтернету.

У прес-службі "Крименерго" повідомили, що після атаки дронів без світла залишилася частина населених пунктів у Північно-Західному та Східному районах півострова.

Подачу води в Криму також обмежили через аварію в мережах, повідомив місцевий оператор.

Тим часом у ніч на 15 липня сили безпілотних систем завдали удару по 20 російських суднах у Чорному морі. Йдеться про 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), у свою чергу, проаналізували українські удари по логістичних маршрутах у Криму, російських танкерах та нафтопереробних заводах. На їхню думку, ці атаки свідчать про нездатність російської ППО захистити важливі об’єкти.