У Росії палає завод, що виробляє ракети Х-101 і "Тор": з'явилися перші кадри (відео)

У російському Кірові 24 липня, за повідомленнями моніторингових каналів, завдали ракетного удару по заводу "Авіатек" — підприємству російського авіаційно-оборонного комплексу. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа, над заводом піднявся густий чорний дим.

Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Перші повідомлення про приліт у Кірові з'явилися близько 07:05. Уже за кілька хвилин монітори повідомили, що удар, попередньо, припав по підприємству “Авіатек”, а пізніше опублікували фото й відео наслідків.

За даними Exilenova+, ракета, ймовірно, влучила в одну з центральних будівель заводу. Над підприємством здійнявся чорний дим, а згодом моніторинговий канал повідомив, що пожежа триває. Також зазначалося, що до місця події вирушили десятки автомобілів швидкої допомоги.

“Авіатек” спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ. На підприємстві виробляють зенітні керовані ракети, ракети-мішені, катапультні крісла й авіаційні системи. Завод бере участь у виробництві ЗРК “Тор”, ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів.

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Крім того, підприємство виробляє, ремонтує та модернізує катапультні крісла К-36ДМ для винищувачів Су-34 та Су-57. Завод перебуває під санкціями низки країн.

За інформацією Exilenova+, евакуація працівників, імовірно, не проводилася, однак офіційного підтвердження цьому немає. Останні опубліковані кадри свідчать, що після удару підприємство продовжувало горіти.

Нагадаємо, після атаки дронів і влучань зупинив роботу Московський НПЗ, який забезпечував бензином російську столицю. Аналітики оцінили, скільки часу може тривати його ремонт. Крім того, у липні під удар потрапив Омський НПЗ — найбільший у Росії завод із виробництва бензину, дизельного пального та авіаційного гасу.