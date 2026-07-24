В России горит завод, производящий ракеты Х-101 и "Тор": появились первые кадры (видео)

В российском Кирове 24 июля, по сообщениям мониторинговых каналов, был нанесен ракетный удар по заводу "Авиатек" — предприятию российского авиационно-оборонного комплекса. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, над заводом поднялся густой чёрный дым.

Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

Первые сообщения о ракетном ударе в Кирове появились около 07:05. Уже через несколько минут наблюдатели сообщили, что удар, по предварительным данным, пришелся по предприятию "Авиатек", а позже опубликовали фото и видео последствий.

По данным Exilenova+, ракета, вероятно, попала в одно из центральных зданий завода. Над предприятием поднялся черный дым, а позже мониторинговый канал сообщил, что пожар продолжается. Также отмечалось, что к месту происшествия выехали десятки машин скорой помощи.

"Авиатек" специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности РФ. На предприятии производят зенитные управляемые ракеты, ракеты-мишени, катапультные кресла и авиационные системы. Завод участвует в производстве ЗРК "Тор", ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для их двигателей.

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Кроме того, предприятие производит, ремонтирует и модернизирует катапультные кресла К-36ДМ для истребителей Су-34 и Су-57. Завод находится под санкциями ряда стран.

По информации Exilenova+, эвакуация работников, по всей видимости, не проводилась, однако официального подтверждения этому нет. Последние опубликованные кадры свидетельствуют о том, что после удара предприятие продолжало гореть.

Напомним, после атаки дронов и попаданий приостановил работу Московский НПЗ, который обеспечивал бензином российскую столицу. Аналитики оценили, сколько времени может занять его ремонт. Кроме того, в июле под удар попал Омский НПЗ — крупнейший в России завод по производству бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.