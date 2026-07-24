По заводу "Авитек" в Кирове ударила FP-5 "Фламинго": как взлетала ракета и какие последствия (видео)

Крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" нанесли удар по российскому машиностроительному заводу "Авитек" в Кирове, сообщила компания-производитель. В сети появились кадры запуска средств поражения, которые преодолели более 1300 км и прошли незамеченными через систему противовоздушной обороны Российской Федерации.

Предприятие, в которое попала ракета "Фламинго", занимается производством двигателей для ЗРК "Тор", крылатых ракет Х-101 и Х-59, а также ремонтирует и модернизирует пилотские кресла для Су-34 и Су-57, говорится на странице компании Fire Point в Facebook. На видео с моментом запуска видно, как FP-5 взлетает с пусковой установки посреди поля в неуказанной точке Украины. Рядом — как минимум трое военных в защитном снаряжении, которые запечатлели момент старта.

"В Кирове ракета FP-5 "Фламинго" поразила машиностроительное предприятие "Авитек", входящее в концерн ВКО "Алмаз-Антей", — говорится в сообщении.

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В сообщении Fire Point не уточняется, сколько ракет было запущено и сколько из них достигло цели, расположенной на расстоянии около 1300 км (по прямой) от Украины.

Между тем, факт попадания по заводу подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства написал о поражении "одного из важных военных предприятий в российском Кирове": название не указано. Уточняется, что предприятие участвует в производстве средств поражения, которыми россияне обстреливают украинцев. Помимо этой атаки, в ночь на 24 июля произошли и другие, добавил Зеленский. Выяснилось, что Силы обороны атаковали неуказанный нефтяной объект на расстоянии 1350 км, написал президент. На видео, которое появилось в соцсетях главы государства: подборка кадров с пожарами и моментом полёта ударного дрона.

Удар по Кирову — подробности атаки "Фламинго"

OSINT-специалист с ником Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ написал в Telegram, что ракета "Фламинго" действительно долетела до завода "Авитек" в Кирове и попала в цех пока неизвестного назначения. Аналитик провел геолокацию кадров с точек поражения: координаты столбов дыма — точка 58.63477, 49.60913, расположенная в северных районах Кирова.

Удар по Кирову — подробности атаки "Фламинго" 24 июля Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

Отметим, что утром 24 июля Фокус сообщал об ударе по заводу "Авитек" в Кирове. На фото и видео с места событий — дым над предприятием, входящим в ВПК РФ. Ориентировочное время попадания — около 7:05, когда в российских пабликах появились первые жалобы. Уточняется, что попадание произошло, вероятно, в одно из центральных зданий предприятия, а к месту удара выехали скорые. Между тем Минобороны РФ сообщило об атаке 571 аппарата авиационного типа, а об атаке ракет не упомянуло. Согласно данным российского командования, БПЛА угрожали 15 российским регионам и ТОТ Крыма. При этом губернатор Кировской области Александр Соколов написал в Telegram, что произошла ракетная атака на неуказанное предприятие и что есть пострадавшие.

Напоминаем, что российские паблики сообщили об атаке дронов на новые склады Wildberries: загорелись объекты в Санкт-Петербурге и Туле. Еще один объект, подвергшийся удару, — логистический объект Wildberries под Симферополем на временно оккупированной территории Крыма.