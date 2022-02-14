Силова дипломатія. Навіщо Росії війська на кордоні з Україною та коли вони його перейдуть

Якщо на кілька хвилин відволіктися від істерики в засобах масової інформації, то виступають уперед кілька фактів, які говорять про те, що зиму і, швидше за все, весну можна жити спокійно.

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Розвідувальні дані показують, що на кордонах із Україною не сформовано достатніх ударних угруповань російської армії. Ключовими пріоритетами Росії та Володимира Путіна є збереження стабільності та режиму особистої влади. Відповідно будь-які дії аналізуються з цього погляду. Якщо крок становить загрозу, його не роблять. Війна – це очевидний ризик. Росія готова до військових дій лише в разі вітальної загрози, якої наразі немає. Російська військова доктрина побудована на радянській розробці, що називається "рефлексивним контролем". Вона має на увазі значне опрацювання інформаційного простору перед військовою інтервенцією й асиметричну відповідь. Наразі ознак підготовки військового вторгнення немає. Швидше всі навколо перебувають у "рефлексивному контролі" та поводяться відповідно до російських очікувань.

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5. Поведінка Росії та Путіна є прогнозованою та передбачуваною, оскільки в її основі лежить зрозуміла логіка. Перехід до радикальних дій можливий, якщо відбулася радикальна трансформація правлячого режиму в РФ, чого немає.

6. Класичний підхід Росії – це силова дипломатія. Нагромадження військ є не символом нападу, а додатковим аргументом для дипломатичної гри.

7.Поточні цілі Росії цілком досяжні дипломатичними методами без необхідності нести витрати в разі війни. Поки вони не вичерпані, немає сенсу воювати.

8.Росія та її президент усвідомлюють свою стратегічну слабкість і не бажають глобальної війни із Заходом. Відповідно, прийматимуться зусилля, щоб її уникнути.

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