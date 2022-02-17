Зависит от Путина. Признает ли Россия "ЛНР" и "ДНР" и почему это похоронит минские соглашения

Почему именно сейчас встал вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР", о чем депутаты Госдумы попросили Путина? Путину выгодно иметь такой противовес. Он всегда пытается сказать Западу, что он цивилизованный политик, но посмотрите, что в стране делается, вся страна хочет этого, а он единственный, кто не позволяет этого сделать, потому что он-то лично придерживается Минских соглашений.

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Обращение Госдумы к Путину — это просто документ, на основании которого российский президент может имитировать процесс признания, а может просто ничего не делать.. Депутаты написали Путину коллективное письмо, которое не обязывает президента ни к какому конкретному решению

И Путин уже отреагировал на него, сказав [канцлеру Германии Олафу] Шольцу: вот видите, большинство россиян просят меня пойти дальше, а я стою на позиции Минских соглашений и не собираюсь никуда уходить. Путину выгодно пугать Запад, что в стране есть еще более радикальные политики, а он стоит на их пути.

В России имитационная демократия, а Путин старается, чтобы все было, как у "больших ребят". В США Конгресс радикальнее президента. Конгрессмены выступают со всякими нехорошими для России инициативами, а Белый дом их смягчает. И вот в России типа, такое также происходит: Дума требует, а президент, как более разумный человек, это смягчает.

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В реальности Путин сам себе отдает отчет: если бы Россия признала "ДНР" и "ЛНР", это привело бы к концу Минских соглашений.

В этом смысле для Украины выгоднее было бы, чтобы этот шаг произошел, потому что эта территория и так по факту находится под российским протекторатом, но если бы Москва официально признала это, то все спекуляции о том, кто не выполняет Минские соглашения, закончились бы. И Украина смогла спокойно перейти к обсуждению какого-то альтернативного плана урегулирования конфликта.

Что касается нынешнего обострения вокруг Украины, не думаю, что Путин двинет сюда войска до того, как поглотит Беларусь. Следующие президентские выборы в РФ должны состояться в 2024 году. Вся расстановка сил, транзит власти завершится в 2023 году.

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Считаю, что нынешнее обострение вокруг Украины связано именно с этим. Наиболее вероятный сценарий политического развития для Путина — интеграция Беларуси.

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Это позволило бы ему не просто снова сесть в кресло президента, а в кресло руководителя Союзного государства РФ и РБ, тем более, что скорее всего, оно будет называться Союз суверенных славянских республик.

Это будет иметь большое символическое значение для россиян и это тот фон, который позволил бы Путину небанально начать очередной президентский срок. Если не получится, он все равно останется президентом России. Но думаю, он приложит все усилия, чтобы не идти банальным путем.

А вот после Беларуси, в 2024 году надо будет что-то другое "проглатывать".Сейчас Путин использует украинский фактор во внутренней пропаганде, чтобы пугать людей разными неурядицами. Он показывает на Украину и говорит — вот устроите революцию, и будете жить так же плохо, как в Украине.

Хотите хаос, хотите войны, хотите слабое государство? Вот, посмотрите на Украину, как это бывает. В этом смысле терять такой замечательный для него пример ему вряд ли хочется. Ему важно, чтобы Украина существовала в виде failed state. И чем больше у вас экономических и социальных проблем, тем лучше для России. Чтобы было, что показать по телевизору.