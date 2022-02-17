Залежить від Путіна. Чи визнає Росія "ЛНР" та "ДНР" і чому це поховає мінські угоди

Чому саме зараз постало питання про визнання "ДНР" та "ЛНР", про що депутати Держдуми попросили Путіна? Путіну вигідно мати таку противагу. Він завжди намагається сказати Заходу, що він цивілізований політик, але подивіться, що в країні робиться, уся країна хоче цього, а він єдиний, хто не дозволяє цього зробити, бо він особисто дотримується Мінських угод.

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Звернення Держдуми до Путіна — це просто документ, на підставі якого російський президент може імітувати процес визнання, а може просто нічого не робити. Депутати написали Путіну колективний лист, який не зобов'язує президента до жодного конкретного рішення

І Путін уже відреагував на нього, сказавши [канцлеру Німеччини Олафу] Шольцу: ось бачите, більшість росіян просять мене піти далі, а я стою на позиції Мінських угод і не збираюся нікуди йти. Путіну вигідно лякати Захід, що в країні є ще радикальніші політики, а він стоїть на їхньому шляху.

У Росії її імітаційна демократія, а Путін намагається, щоб усе було, як у "великих хлопців". У США Конгрес радикальніший за президента. Конгресмени виступають з будь-якими поганими для Росії ініціативами, а Білий дім їх пом'якшує. Й ось у Росії типу, таке також відбувається: Дума вимагає, а президент, як розумніша людина, це пом'якшує.

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Насправді Путін сам собі усвідомлює: якби Росія визнала "ДНР" і "ЛНР", це призвело б до кінця Мінських угод.

У цьому сенсі для України вигідніше було б, щоб цей крок відбувся, бо ця територія і так за фактом знаходиться під російським протекторатом, але якби Москва офіційно визнала це, то всі спекуляції про те, хто не виконує Мінські угоди, закінчилися б. Й Україна спромоглася спокійно перейти до обговорення якогось альтернативного плану врегулювання конфлікту.

Щодо нинішнього загострення навколо України, не думаю, що Путін посуне сюди війська до того, як поглине Білорусь. Наступні президентські вибори в РФ мають відбутися в 2024 році. Усе розставлення сил, транзит влади завершиться в 2023 році.

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Вважаю, що нинішнє загострення навколо України пов'язане саме з цим. Найімовірнішим сценарієм політичного розвитку для Путіна є інтеграція Білорусі.

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Це дозволило б йому не просто знову сісти в крісло президента, а в крісло керівника Союзної держави РФ і РБ, тим більше, що швидше за все воно називатиметься Союзом суверенних слов'янських республік.

Це матиме велике символічне значення для росіян і це той фон, який дозволив би Путіну небанально розпочати черговий президентський термін. Якщо не вийде, він все одно залишатиметься президентом Росії. Але думаю, він докладе всіх зусиль, щоб не йти банальним шляхом.

А ось після Білорусі, у 2024 році треба буде щось інше "ковтати". Зараз Путін використовує український фактор у внутрішній пропаганді, щоб лякати людей різними негараздами. Він показує на Україну та каже — ось влаштуєте революцію, і житимете так само погано, як в Україні.

Хочете хаос, хочете війни, хочете слабку державу? Ось подивіться на Україну, як це буває. У цьому сенсі втрачати такий чудовий приклад йому навряд чи хочеться. Йому важливо, щоб Україна існувала як failed state. І чим більше у вас економічних і соціальних проблем, тим краще для Росії. Щоб було що показати по телевізору.