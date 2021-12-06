ОАСК зарегистрировал иск Януковича к Верховной Раде об отстранении его с поста президента

Представитель парламента в КСУ утверждает, что такие производства должен рассматривать Верховный Суд, допустив, что произошла "манипуляция с формулировкой" иска.

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде Украины по поводу отстранения его от исполнения обязанностей главы государства во время Евромайдана 22 февраля 2014 года. Об этом в понедельник, 6 декабря, в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

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По ее словам, согласно статье 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела по иску о бездействии президента Украины должен рассматривать Верховный Суд. Тем не менее иск зарегистрировал ОАСК.

В иске экс-президента заявлены требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения". По мнению Совгири, это может свидетельствовать "об искусственном изменении подсудности иска" при помощи манипуляций с формулировкой требований.

[ + – ] Данные с сайта Судова влада України

На сайте Судова влада України указано, что иск Януковича был зарегистрирован 30 ноября. На рассмотрение этого производства назначен судья Игорь Качур, который вошел в ТОП-12 самых одиозных судей по версии Фокуса. Также известно, что Качур входил в состав коллегии, принявшей в 2019 году решение об отмене национализации Приватбанка. Помимо этого Качур был членом Центральной избирательной комиссии, которая в 2004 году не увидела нарушений во время выборов президента и объявила тогда победителем Виктора Януковича.

Напомним, 21 февраля 2014 года, через несколько часов после подписания с оппозицией соглашения об урегулировании кризиса, Янукович вылетел из резиденции в Межигорье. Уже 22 февраля он покинул Украину. В тот же день Верховная Рада признала самоустранение Януковича и назначила выборы.

В комментарии Фокусу нардеп от "Слуги народа", адвокат Александр Качура заявил, что постановление о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины было принято не в полном соответствии с законом. По словам политика, такого понятия, как "самоустранение" главы государства в украинских законах не существует.