ОАСК зареєстрував позов Януковича до Верховної Ради про усунення його з посади президента

Представник парламенту в КСУ стверджує, що такі провадження має розглядати Верховний Суд, припустивши, що відбулася "маніпуляція з формулюванням" позову.

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради з приводу усунення його від виконання обов'язків глави держави під час Євромайдану 22 лютого 2014 року. Про це в понеділок, 6 грудня, у Facebook повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді України Ольга Совгиря.

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За її словами, згідно зі статтею 22 Кодексу адміністративного судочинства України, справи за позовом про бездіяльність президента України має розглядати Верховний Суд. Проте позов зареєстрував ОАСК.

У позові експрезидента заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення". На думку Совгирі, це може свідчити "про штучну зміну підсудності позову" за допомогою маніпуляцій із формулюванням вимог.

[ + – ] Дані з сайту "Судова влада України"

На сайті "Судова влада України" вказано, що позов Януковича було зареєстровано 30 листопада. На розгляд цього провадження призначений суддя Ігор Качур, який увійшов до ТОП-12 найодіозніших суддів за версією Фокусу. Також відомо, що Качур входив до складу колегії, яка ухвалила у 2019 році рішення про відміну націоналізації Приватбанку. Крім цього, Качур був членом Центральної виборчої комісії, яка у 2004 році не побачила порушень під час виборів президента й оголосила тоді переможцем Віктора Януковича.

Нагадаємо, 21 лютого 2014 року, за кілька годин після підписання з опозицією угоди про врегулювання кризи, Янукович вилетів із резиденції до Межигір'я. Вже 22 лютого він залишив Україну. В той же день Верховна Рада визнала самоусунення Януковича та призначила вибори.

У коментарі Фокусу нардеп від "Слуги народу" адвокат Олександр Качура заявив, що постанова про самоусунення Віктора Януковича з посади президента України була прийнята не в повній відповідності до закону. За словами політика, такого поняття як "самоусунення" глави держави в українських законах не існує.