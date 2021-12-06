ОАСК зареєстрував позов Януковича до Верховної Ради про усунення його з посади президента
Представник парламенту в КСУ стверджує, що такі провадження має розглядати Верховний Суд, припустивши, що відбулася "маніпуляція з формулюванням" позову.
Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов колишнього президента України Віктора Януковича до Верховної Ради з приводу усунення його від виконання обов'язків глави держави під час Євромайдану 22 лютого 2014 року. Про це в понеділок, 6 грудня, у Facebook повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді України Ольга Совгиря.
За її словами, згідно зі статтею 22 Кодексу адміністративного судочинства України, справи за позовом про бездіяльність президента України має розглядати Верховний Суд. Проте позов зареєстрував ОАСК.
У позові експрезидента заявлено вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення". На думку Совгирі, це може свідчити "про штучну зміну підсудності позову" за допомогою маніпуляцій із формулюванням вимог.
На сайті "Судова влада України" вказано, що позов Януковича було зареєстровано 30 листопада. На розгляд цього провадження призначений суддя Ігор Качур, який увійшов до ТОП-12 найодіозніших суддів за версією Фокусу. Також відомо, що Качур входив до складу колегії, яка ухвалила у 2019 році рішення про відміну націоналізації Приватбанку. Крім цього, Качур був членом Центральної виборчої комісії, яка у 2004 році не побачила порушень під час виборів президента й оголосила тоді переможцем Віктора Януковича.
Нагадаємо, 21 лютого 2014 року, за кілька годин після підписання з опозицією угоди про врегулювання кризи, Янукович вилетів із резиденції до Межигір'я. Вже 22 лютого він залишив Україну. В той же день Верховна Рада визнала самоусунення Януковича та призначила вибори.
У коментарі Фокусу нардеп від "Слуги народу" адвокат Олександр Качура заявив, що постанова про самоусунення Віктора Януковича з посади президента України була прийнята не в повній відповідності до закону. За словами політика, такого поняття як "самоусунення" глави держави в українських законах не існує.