Усунення Януковича в 2014 році було не зовсім законним, — "слуга народу" Качура (відео)

Нардеп стверджує, що тодішній владі варто було запустити процедуру імпічменту, оскільки поняття "самоусунення" у законодавстві не існує.

Постанова про самоусунення Віктора Януковича з посади президента України в 2014 році була ухвалена не в повній відповідності до закону. Про це в коментарі Фокусу розповів нардеп від "Слуги народу", адвокат Олександр Качура.

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Журналістка Фокусу попросила парламентаря прокоментувати звернення Віктора Януковича до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), яким він намагається оскаржити своє усунення від президентства після Революції Гідності.

За його словами, постанова Верховної Ради про самоусунення Віктора Януковича в 2014 році була ухвалена не в повній відповідності до чинного законодавства.

Олександр Качура зазначив, що такого поняття, як "самоусунення" у законах, не існує.

"Я не думаю, що в той момент були такі події, які цього (усунення — ред.) вимагали. Якщо хотіли — треба було процедуру імпічменту запускати… Не думаю, що є шанс (заперечити ухвалу — ред.), не думаю, що суд винесе рішення на користь Януковича. Якщо ви запитуєте в мене як у юриста, процедура (усунення Януковича — ред.), яку вибрали, була абсолютно недосконалою і такою, що викликає сумніви. Я думаю, що історія вже розсудить та дасть оцінку", — додав нардеп від "Слуги народу" в коментарі Фокусу.

[ + – ] Усунення Януковича в 2014 році було не зовсім законним

Раніше повідомлялося, що Віктор Янукович подав позов до Окружного адмінсуду Києва з метою оскаржити ухвалу Верховної ради про усунення з посади президента України. Прессекретар експрезидента заявив, що усунення Віктора Януковича з посади глави держави призвело до катастрофи України.

З нагоди 8-ї річниці початку Революції Гідності Віктор Янукович записав звернення до українців. Колишній президент розкритикував чинну владу в країні та закликав Україну перейти у статус нейтральної держави.