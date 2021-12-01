Отстранение Януковича в 2014 году было не совсем законным, — "слуга народа" Качура (видео)

Нардеп утверждает, что тогдашней власти стоило запустить процедуру импичмента, поскольку понятия "самоустранение" в законодательстве не существует.

Постановление о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины в 2014 году было принято не в полном соответствии с законом. Об этом в комментарии Фокусу заявил нардеп от "Слуги народа", адвокат Александр Качура.

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Корреспондентка Фокуса попросила парламентария прокомментировать обращение Виктора Януковича в Окружной административный суд Киева (ОАСК), которым он пытается оспорить свое отстранение от президентства после Революции Достоинства. На это Качура сказал, что постановление Верховной Рады о самоустранении Виктора Януковича в 2014 году было принято не в полном соответствии с действующим законодательством.

По словам нардепа, такого понятия, как "самоустранение" в законах не существует.

"Я не думаю, что в тот момент были такие события, которые этого (отстранения — ред.) требовали. Если хотели — нужно было процедуру импичмента запускать… Не думаю, что есть шанс (оспорить постановление — ред.), не думаю, что суд вынесет решение в пользу Януковича. Если вы спрашиваете у меня как у юриста, процедура (отстранения Януковича — ред.), которую выбрали, была абсолютно несовершенной и такой, которая вызывает сомнения. Я думаю, что история уже рассудит и даст оценку", — добавил нардеп от "Слуги народа" в комментарии Фокусу.

[ + – ] Отстранение Януковича в 2014 году было не совсем законным

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович подал иск в Окружной админсуд Киева с целью оспорить постановление Верховной рады об отстранении с должности президента Украины. Пресс-секретарь экс-президента заявил, что смещение Януковича с должности главы государства привело Украину к катастрофе.

По случаю 8-й годовщины начала Революции Достоинства, Виктор Янукович записал обращение к украинцам. Бывший президент раскритиковал действующую власть в стране и призвал Украину перейти в статус нейтрального государства.