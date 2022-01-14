Янукович подал новый иск против Рады на счет его президентства

Янукович хочет, чтобы суд признал незаконным лишение его статуса главы государства.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который сбежал за границу в 2014 году во время Революции Достоинства, подал новый иск в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.

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Он требует признать отсутствие полномочий Верховной Рады лишать статуса президента — это возможно сделать только путем импичмента, заявил экс-глава государства.

ОАСК уже открыл производство (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. А это значит, что решение суда может быть принято в любой момент.

Совгиря напомнила, что Януковича лишили звания президента в 2015 году — тогда Рада поддержала закон, действующий до сих пор.

"Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден суду", — отметила чиновница.

Как известно, в конце декабря Виктор Янукович уже подавал иск в ОАСК против парламента. Было открытие производства по поводу признания ВР факта его самоустранения от исполнения полномочий главы государства.

Напомним, иск Януковича зарегистрировали 30 ноября. Рассмотрение этого дела назначили судье Игоре Качуре, который ранее вошел в ТОП-12 самых одиозных судей по версии Фокуса в 2020 году.