Янукович подав новий позов проти Ради щодо його президентства

Янукович хоче, щоб суд визнав незаконним позбавлення статусу глави держави.

Експрезидент України Віктор Янукович, який втік за кордон у 2014 році під час Революції Гідності, подав новий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря в Telegram.

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Він вимагає визнати відсутність повноважень Верховної Ради позбавляти статусу президента — це можливо зробити лише шляхом імпічменту, заявив ексглава держави.

ОАСК уже відкрив провадження (№640/39069/21) та призначив справу до розгляду в порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. А це означає, що рішення суду може бути ухвалене будь-якої миті.

Совгиря нагадала, що Януковича позбавили звання президента у 2015 році — тоді Рада підтримала закон, який діє досі.

"Конституційність цього закону оскаржувалась у Конституційному Суді України, проте КСУ у грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням, зазначивши, що ця суперечка не правова, має політичний характер, а тому не підсудна суду", — зазначила чиновниця.

Як відомо, наприкінці грудня Віктор Янукович уже подавав позов до ОАСК проти парламенту. Було відкриття провадження щодо визнання ВР факту його самоусунення від виконання повноважень глави держави.

Нагадаємо, позов Януковича зареєстрували 30 листопада. Розгляд цієї справи призначили судді Ігорю Качурі, який раніше увійшов до ТОП-12 найодіозніших суддів за версією Фокуса 2020 року.