ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича до Ради

Колишній президент вимагає, щоб суд назвав незаконним визнання парламентом того факту, що він самоусунувся від виконання обов'язків у лютому 2014 року.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом президента України Віктора Януковича до Верховної Ради з приводу визнання парламентом факту його самоусунення від виконання повноважень глави держави. Про це в четвер, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді України Ольга Совгиря.

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Так, Янукович просить встановити відсутність у Ради повноважень для ухвалення актів щодо самоусунення президента України. В ухвалі суду, за словами Совгирі, російське місто Ростов-на-Дону вказано як адресу для листування щодо провадження з позивачем.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті ОАСК, розгляд справи призначено на 16 лютого 2022 року, початок засідання заплановано на 10:15.

[ + – ] Пост Совгирі в телеграм-каналі

Нагадаємо, позов Януковича було зареєстровано 30 листопада. На розгляд цього провадження був призначений суддя Ігор Качур, який раніше увійшов до ТОП-12 найодіозніших суддів за версією Фокусу. Крім цього відомо, що Качур входив до складу колегії, яка ухвалила у 2019 році рішення про відміну націоналізації Приватбанку. Також Качур був членом Центральної виборчої комісії, яка у 2004 році не встановила порушень під час виборів президента і оголосила тоді переможцем Віктора Януковича, а не главу держави Віктора Ющенка, який ним згодом став.

21 лютого 2014 року, за кілька годин після підписання з опозицією угоди про врегулювання кризи, Янукович вилетів із резиденції до Межигір'я. Вже 22 лютого він залишив Україну. В той же день Верховна Рада визнала самоусунення Януковича та призначила вибори.

В ексклюзивному коментарі Фокусу народний депутат із фракції "Слуга народу" адвокат Олександр Качура заявив, що постанова про самоусунення Віктора Януковича з посади президента України була прийнята не в повній відповідності до закону. Політик уточнив, що такого поняття як "самоусунення" президента в українському законодавстві немає.