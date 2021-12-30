ОАСК открыл производство по иску Януковича к Раде

Бывший президент требует, чтобы суд назвал незаконным признание парламентом того факта, что он самоустранился от исполнения обязанностей в феврале 2014-го.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу признания парламентом факта его самоустранения от исполнения полномочий главы государства. Об этом в четверг, 30 декабря, в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

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Так, Янукович просит установить отсутствие у Рады полномочий для принятия актов о самоустранении президента Украины. В определении суда, по словам Совгири, российский город Ростов-на-Дону указан в качестве адреса для переписки касательно производства с истцом.

Согласно информации, размещенной на сайте ОАСК, рассмотрение дела назначено на 16 февраля 2022 года, начало заседания запланировано на 10:15.

[ + – ] Пост Совгири в телеграм-канале

Напомним, иск Януковича был зарегистрирован 30 ноября. На рассмотрение этого производства был назначен судья Игорь Качур, который ранее вошел в ТОП-12 самых одиозных судей по версии Фокуса. Помимо этого известно, что Качур входил в состав коллегии, принявшей в 2019 году решение об отмене национализации Приватбанка. Также Качур был членом Центральной избирательной комиссии, которая в 2004 году не установила нарушений во время выборов президента и объявила тогда победителем Виктора Януковича, а не ставшего впоследствии главой государства Виктора Ющенко.

21 февраля 2014 года, через несколько часов после подписания с оппозицией соглашения об урегулировании кризиса, Янукович вылетел из резиденции в Межигорье. Уже 22 февраля он покинул Украину. В тот же день Верховная Рада признала самоустранение Януковича и назначила выборы.

В эксклюзивном комментарии Фокусу народный депутат из фракции "Слуга народа", адвокат Александр Качура заявил, что постановление о самоустранении Виктора Януковича с должности президента Украины было принято не в полном соответствии с законом. Политик уточнил, что такого понятия, как "самоустранение" президента, в украинском законодательстве нет.