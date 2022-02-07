ГБР вызвало Януковича на допрос по делу о бегстве из Украины

Согласно тексту повестки, бывший президент Украины должен явиться на допрос утром 9 февраля.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сейчас находится в России, Государственное бюро расследований вызывает 9 февраля для сообщения о подозрении в уголовном деле и допроса. Соответствующая повестка опубликована в субботу, 5 февраля в газете "Урядовый курьер".

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"Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., в соответствии с требованиями ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 час. 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, сообщения о подозрении по уголовному производству № 4201311000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого", — говорится в документе.

[ + – ] Повестка Януковичу

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники, Януковича вызывают в рамках расследования по факту дезертирства сотрудников управления Госохраны, в котором подозревается начальник охраны экс-президента.

Напомним, 1 февраля 2022 года Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте заместителя начальника Управления государственной охраны Украины, начальника службы безопасности бывшего президента Виктора Януковича и разрешил заочное следствие по обвинению его в незаконной переправке лиц через границу и дезертирстве. Ранее, в ноябре прошлого года, ему объявили о подозрении.

По информации СМИ, начальником службы безопасности Януковича был Константин Кобзарь.

По информации следствия, начальник охраны организовал в 2014 году незаконный выезд Виктора Януковича за границу в Россию, что позволило президенту-беглецу скрываться от украинских органов досудебного расследования и суда.

Ранее Фокус писал, зачем Янукович обжалует лишение власти в суде. Экс-президент Виктор Янукович может быть использован Россией для того, чтобы направить Путину просьбу от якобы украинской власти о введении войск в Украину.