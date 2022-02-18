11 звонков Путину. С кем и о чем говорил по спецсвязи Янукович 18 февраля 2014 года

Правда о Майдане. Что рассказали адвокат Януковича и адвокат убитых.

Четвертый президент Виктор Янукович обещает рассказать правду о Майдане в судебном процессе. Однако обвинения и потерпевшие предполагают — защита экс-чиновника делает все, чтобы затянуть разбирательство.

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18-20 февраля — восьмая годовщина кровавых событий Революции Достоинства. В те дни 2014 года в центре Киева погибли 67 мирных протестующих и 13 правоохранителей. Имена лиц, совершивших нападения, как и организаторов, до сих пор официально не названы. Но уже скоро на скамье подсудимых должны оказаться Виктор Янукович и еще девять бывших высокопоставленных чиновников. Все они, по мнению следствия, являются членами одной преступной группировки.

В списке, кроме Януковича, фамилии экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и их заместителей — экс-председателя СБУ Александра Якименко, командира киевского полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка. По ним досудебное расследование завершилось еще в ноябре 2021 года, о чем сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По версии следствия, эти лица "18-20 февраля 2014 организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы".

Так в первой половине 18 февраля 2014 года обеспечили силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года, вечером того же дня под видом "антитеррористической операции" — штурм Майдана, а утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками черной роты "Беркута" и снабжение "титушек" огнестрельным оружием.

Применение правоохранителями и военными физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия привело к смерти гражданских лиц.

Под защитой. Что рассказал адвокат Януковича

С адвокатом Виталием Сердюком встречаемся в офисе адвокатского объединения – на Печерске в Киеве, неподалеку от здания Офиса генерального прокурора. На сайте фирмы указано: он — специалист "в сложных политически мотивированных делах и делах о должностных преступлениях". Именно такой Сердюк считает и историю четвертого президента Виктора Януковича, потому уже не один год возглавляет группу его защиты. Беседа идет по-русски.

"Мы наскоро подготовили небольшую справку", — протягивает он несколько листов бумаги. В ней перечень дел Виктора Януковича. По приблизительным подсчетам защитников, таких около двадцати пяти.

Защита Виктора Януковича настаивает: экс-президент хочет участвовать в судебном заседании по делам Майдана, но только по видеосвязи — в Украину не вернется

— Как видите, их масса, они постоянно дробятся, против чего мы активно выступаем. Вместо того, чтобы расследовать полную картину, дело Майдана искусственно разделяют — по участникам, подозреваемым, временным эпизодам, в зависимости от определенных событий. И отправляют в разные суды. Зачем? Чтобы трудно было понять, что в то время происходило на самом деле, — говорит Виталий Сердюк.

В заметках адвоката несколько отдельных эпизодов, к которым следствие считает причастным Виктора Януковича, в частности, подписание "Харьковских соглашений", узурпация власти через конституционную реформу 2010 года, завладение резиденцией "Межигорье".

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Говорит, защита о завершении следствия узнала из публичных заявлений, к изучению материалов смогла приобщиться в начале декабря, и как никогда заинтересована в скорейшей передаче дела в суд, неоднократно обращалась с таким требованием в прокуратуру и раньше.

Правда, в суде предпочли бы рассматривать не "обломок большого дела" — отдельный эпизод, а события всего Майдана, ведь "любое подозрение начинается с событий осени — приостановка подписания соглашения с ЕС". А еще обвиняет прокуратуру в затягивании дела и засекречивании определенных материалов.

Адвокат Виктора Януковича обещает: "Мы будем требовать, чтобы это было полноценное публичное слушание – процесс от А до Я". Он объясняет, что планирует исследовать многие доказательства периода Майдана, особенно те, которые не были, по его мнению, исследованы соответственно ранее.

— Все помнят, как 18 февраля было организовано так называемое мирное шествие. Среди материалов дела есть допрос одного из сотников. Он говорит, что ориентировочно к 12:00 митинг под Верховной Радой был мирным. После того, как депутаты не проголосовали соответствующие (конституционные) поправки, всем сотникам пошла команда: "Начинаем!". Далее полетели камни и бутылки в сторону полиции и антимайдана, а затем и обратно. Началась провокация насильственного формата, которая переросла в побоище, потасовки и кровавую картинку, которую все увидели по телевизору — с телами, кровью, убитыми. Кто это делал? Специально подготовленные, радикально настроенные группы, провоцировавшие ситуацию. Не все же пришедшие митингующие такие. Но группы до сих пор не установлены. И следователи даже не поинтересовались – кто дал команду… Почему? — задает риторический вопрос Виталий Сердюк.

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Адвокат настаивает: из собранных его командой доказательств по 20 февраля следует, что стрельба на Майдане велась с двух сторон: правоохранителей и протестующих. Кроме того, на Майдан привезли "сотни и тысячи единиц огнестрельного оружия и взрывчатки из составов райотделов западных областей", которую использовали "три группы": "Львовская сотня", "Грузинские снайперы" и "приехавшие из Прибалтики", из которой были ранены десятки правоохранителей.

"И тогда со стороны милицейского руководства была дана команда эвакуировать сотрудников внутренних дел. Приказа наступать на Майдан не было. И как раз уход прикрывала рота "Беркута". В это время со сцены Майдана кто-то кричал: "Наступаем, вперед, стреляют!".

Следует напомнить, что этот эпизод — предмет рассмотрения в другом уголовном производстве, рассматриваемом в Святошинском суде столицы (в расстрелах на улице Институтской обвиняются представители спецроты "Беркут"). При исследовании материалов было доказано, что все убитые 20 февраля 2014 года протестующие были безоружны.

Ответа на вопрос о влиянии представителей РФ, в частности, высшего руководства, адвокат избегает. В частности, о телефонных звонках президенту РФ Владимиру Путину 18 февраля 2014 года, о которых ранее заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, отвечает так:

– Это очередной фейк. Мы не дошли до тома (дела), в котором об этом идет речь, но сделаем его публичным. Из того, что мне известно, следователи взяли соединение спецсвязи, и часть объявили как основное доказательство, что было общение с Путиным. Напоминаю, что представители России, как и Франции, Германии, Польши, участвовали в мирном процессе. Есть ли там стенограмма разговоров – мы не знаем.

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Защита Януковича убеждает, что обвинение выгодно поддерживать не только предыдущей власти, но и нынешнюю.

"Мое убеждение: прокуроры стали адвокатами убийц Майдана. И цель – скорее запечатать, похоронить, забыть правду", – добавляет он. Но добавляет, что будет делать все возможное, чтобы этого не произошло. Именно поэтому настаивает на максимальном публичном процессе, в котором его клиент хочет участвовать. Правда, по видеосвязи с российским Ростовом-на-Дону, где, как отмечает Сердюк, Янукович живет после выезда из Украины.

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Тем временем в Офисе генерального прокурора Украины ожидают возвращения Виктора Януковича в Украину. Ранее руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской говорил о невозможности допросить четвертого президента дистанционно, поскольку Россия не предоставляет для этого соответствующей международной помощи. Так что если хочет говорить лично — Янукович должен приехать. Правда, он будет задержан правоохранителями — в нескольких уже упомянутых делах для него избрана мера пресечения — арест. К тому же в законную силу вступил приговор Оболонского районного суда Киева – 13 лет по делу о госизмене и ведении агрессивной войны. А пока Виктора Януковича ждет рассмотрение дела in absentia (заочно), поскольку и он, и другие фигуранты все время скрывались от следствия и суда.

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Дело по Майдану – объемное, объединяет 1019 эпизодов, данные о которых собраны в 1500 томах. Следствие говорит: в общей сложности проведено 4,5 тыс. допросов, около тысячи следственных экспериментов, свыше 3,5 тысяч судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

В настоящее время в Офисе генерального прокурора Фокусу жалуются, что защита подозреваемых, в частности, Януковича, тормозит процесс: если бы адвокаты действительно хотели как можно быстрее начать рассмотрение в суде, они бы уже скоро заявили о завершении ознакомления с материалами дела, изучив их часть, и продолжили на стадии судебного рассмотрения, что возможно.

Если же они будут руководствоваться общей практикой — на один том материалов адвокатам предоставляется один рабочий день, то на все дело о событиях на Майдане 18-20 февраля может быть потрачено более четырех лет.

Прокуроры по делу убеждены: адвокаты Януковича планируют соблюдать именно этот "график", ведь раньше уже демонстрировали такое поведение — устраивая адвокатские карусели, не появлялись в заседании, а когда следствие получило решение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (заочного), обжаловали его в апелляции.

"Конечно, защита может выбирать свою тактику защиты клиента, но вопрос в другом — если вообще говорится о требовании ускорить процесс, зачем на практике его затягивать?" — добавляют в Офисе генерального прокурора.

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Там объясняют, почему по большому "делу Майдана" пришлось отделить события 18-20 февраля 2014 года. Причина – объемы. В общей сложности следователи изучают более четырех тысяч эпизодов, и если из них сформировать дело и передать его в суд, нельзя даже представить, сколько бы защитники знакомились с материалами, если бы начался процесс, как долго бы он длился.

"Но это не значит, что другие эпизоды этим фигурантам не инкриминируются — существуют другие производства. Сейчас мы хотели бы, чтобы хотя бы в части наиболее тяжких и трагических событий Майдана можно было бы поставить точку", — говорит один из прокуроров.

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О деталях обвинения в прокуратуре предпочитают не говорить, чтобы не подсказывать стороне защиты. Однако известно об упомянутых уже одиннадцати звонках Виктора Януковича Владимиру Путину. Все они были совершены в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. По спецсвязи.

Это означает, что факт соединения следователями зафиксирован, а содержание разговора нет. И это, конечно, известно стороне защиты, поэтому она чувствует себя спокойно. И, возможно, при других обстоятельствах факты соединения ни о чем бы не свидетельствовали. Но ведь в деле Майдана существует совокупность доказательств. И сила их – в системности.

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Чтобы понять это, не обязательно заглядывать в материалы дела, стоит почитать открытые источники. Да, Виктор Янукович, как и его защита, сейчас пытаются избегать ответа о ночных звонках Путину. К примеру, Янукович во время допроса в Святошинском суде по видеосвязи 2016 о них сказал: "Не помню. Взгляните на сайте президента в разделе звонков".

Однако, кроме самих соединений, есть и показания представителей оппозиции, которые рассказывают, что Виктор Янукович "выходил позвонить" в Москву. К тому же и сам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 февраля 2014 года подтвердил российским журналистам факт разговоров. Конечно, никто не может утверждать, что Путин призвал к применению силы на Майдане, но если почитать заявления его окружения о необходимости принятия мер — вполне можно предположить.

Прокуроры убеждены, что телефонные звонки Виктора Януковича Владимиру Путину 18 февраля 2014 года свидетельствуют о возможном влиянии РФ на события на Майдане.

Зафиксированы разговоры между украинскими и российскими чиновниками и 20 февраля, пока стреляли на Институтской. Силовые министры и глава СБУ контактировали со своими российскими коллегами, а Янукович, по данным следствия, много раз звонил приближенному к Путину украинскому политику Виктору Медведчуку.

"И если бы расстрелы продолжались 5–10 минут, достаточно трудно было бы доказывать их организацию. Бывшие правоохранители могли бы сказать, что они не сориентировались, выполняли приказ, не могли остановить происходящее. Но убийства продолжались полтора часа, как и разговоры. И не только по горизонтали, но и по вертикали — например, командир "черной роты" Дмитрий Садовник звонил командующему внутренними войсками Станиславу Шуляку и заместителю руководителя МВД Виктору Ратушняку — из-за иерархии такие звонки при обычных обстоятельствах были бы невозможны", — говорит адвокат Виталий Титыч.

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Он с 2014 года представляет интересы нескольких семей погибших на Майдане участников протеста — преимущественно в процессе по 20 февраля в Святошинском суде.

Титыч говорит, что изначально ждал дела в отношении организаторов террористического акта. Во-первых, семьям погибших необходимо знать не только имена непосредственных исполнителей расстрелов, но заказчиков. Во-вторых, важно окончательно разрушить миф Путина о гражданской войне и показать цепочку единого замысла, направленного на эскалацию. То, о чем в прошлом году сказал Европейский суд по правам человека — преступления, совершенные на Майдане, были частью государственной политики и действий органов власти. При этом Титыч не берется спрогнозировать, когда и с каким результатом процесс закончится.

"В интересах именно защиты Януковича — затягивать процесс и превращать его в фарс. А ввиду низкого интереса к делам Майдана со стороны общества у него это может получиться", — добавляет представитель пострадавших.