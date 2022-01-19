Если грянет буря. Почему в Украине ни власть, ни оппозиция не готовы к вспышке массовых протестов

Январские протесты в Казахстане не на шутку встревожили государственных деятелей некоторых стран и вызвали своеобразный аудит протестных настроений. Освещая события в Алматы, аналитики часто проводили параллели с Майданом 2013/14 гг. Нам тоже будет полезно посмотреть в это зеркало и ответить на вопрос: а возможны ли события по казахстанскому варианту в сегодняшней Украине?

Протесты из-за повышения цен на энергоносители — вещь известная. Например, можно вспомнить акции желтых жилетов во Франции, которые тоже иногда принимали насильственный характер. Как и в Казахстане, протест обрастал все новыми и новыми требованиями, но был растянут во времени и, в итоге, сошел на нет. Более того, несмотря на всю агрессию, проявленную в отношении фигуры Макрона в ходе протестов, данные последних опросов говорят в пользу его переизбрания.

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Резкий рост цен на энергоносители в Европе осенью 2021 г. тоже не стал триггером для бурных протестов. Вероятно, кроме резкого скачка цен на газ, должны соблюдаться еще и другие условия для перерастания пассивного недовольства в уличные протесты, а далее — в революционную активность.

Чтобы узнать, какие же это условия, Фокус попросил представителей депутатского корпуса Верховной Рады Украины прокомментировать возможность повторения казахстанского сценария в Украине.

[ + – ] София Федина: "В Украине процессы государственного строительства никогда не осуществлялись на основании меркантильных вопросов"

София Федина (партия "Европейская Солидарность") отмечает: "В Украине процессы государственного строительства никогда не осуществлялись на основании меркантильных вопросов, на социально-экономической почве. Здесь люди способны восстать для защиты глубоких государствообразующих ценностей. Поэтому повышение цен на газ не является достаточной причиной для повторения такого сценария в Украине".

На недостаточность одного только социально-экономического фактора для масштабных протестов указывает и Нестор Шуфрич (партия "Оппозиционный блок").

[ + – ] Нестор Шуфрич: "Реальное возмущение людей усиливается рисками втягивания в военное противостояние"

"В Казахстане для достижения политической цели протестные группировки объединились с местным криминалитетом. Сам же социально-экономический вопрос в виде повышения цен на газ был снят с повестки дня очень быстро, буквально за день, — говорит депутат. — Очевидна была и внутриклановая борьба, в которой победу одержала действующая власть. В Украине уличные столкновения могут иметь другую природу: здесь реальное возмущение людей усиливается рисками втягивания в военное противостояние. И все это — на фоне высочайшего уровня коррупции".

На сегодняшний день, по мнению политика, вероятность масштабных уличных акций в Украине минимальна, хотя полностью исключить их нельзя.

[ + – ] Может ли резкий скачок цен на газ вызвать взрывоообразные социальные протесты? Опыт Казахстана показывает, что да [ + – ] Может ли резкий скачок цен на газ вызвать взрывоообразные социальные протесты? Опыт Казахстана показывает, что да [ + – ] Может ли резкий скачок цен на газ вызвать взрывоообразные социальные протесты? Опыт Казахстана показывает, что да

Фото: GettyImages.com

Украине присущи те же самые социальные проблемы в виде низкого уровня жизни с высоким уровнем коррупции, инфляции, безработицы и неуклонно растущих цен на энергоносители, что и Казахстану. Однако, полагают комментаторы, этого еще не достаточно для того, чтобы говорить о возможности скорого возникновения протестных действий. А тем более о том, что они будут выливаться в такие радикальные формы.

Евгений Брагар (партия "Слуга народа") оценивает протесты в Казахстане как ситуацию, обусловленную спецификой исторической и политической почвы казахского общества — а потому невоспроизводимую в украинских реалиях. Политик напоминает: "Украина имела опыт Майдана, но он не перерос в акты мародерства. Социальная подоплека протестов была иной". При этом Евгений Брагар замечает, что мы пока точно не знаем, что именно произошло в Казахстане, эти события находятся под большим знаком вопроса.

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На разницу в политической культуре протеста указывает и Виктория Сюмар (партия "Европейская Солидарность"): "Украинские протесты серьезно отличаются от казахских высоким уровнем самоорганизации и горизонтального взаимодействия. Как участница Майдана я видела немало провокаторов, провоцирующих людей, но большинство протестующих умеет их локализовать. Мирный протест и уровень организации — это то, чего не понимают россияне, чей бунт обязательно должен быть бессмысленным и беспощадным".

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Политическая культура протеста включает в себя не только особенности поведения протестующих, но и реакции власти и правоохранительных органов. И здесь обнаруживается еще одно ключевое отличие между казахстанским и украинским кейсами, на котором заостряет внимание София Федина. В Казахстане власть осуществила прямую расправу над митингующими. У нас же, по мнению политика, есть вакцина против такого беспредела, украинские правоохранительные органы не пойдут на кровавое насилие над людьми.

[ + – ] Евгений Брагар: "Украина имела опыт Майдана, но он не перерос в акты мародерства" Фото: vesti.ua

Продолжая мысль Софии Федины, можно предположить, что украинский вариант протестных событий на социально-экономической почве был бы ближе к французскому сценарию. При данном типе протестов наблюдается длительное, но не насильственное противостояние, при этом принципы ненасилия разделяют все главные стороны противостояния.

Существенным фактором быстрого завершения острой формы конфликта в Казахстане стал ввод сил ОДКБ для подавления протестов. На принципиальную невозможность подобного развития событий в Украине обращает внимание София Федина: "Несомненно, ситуацией в Казахстане воспользовалась Российская Федерация, чтобы ввести свои войска и взять ситуацию в стране под свой контроль. В Украине такая ситуация невозможна, поскольку здесь и стар, и млад восстанут против российской агрессии".

Виктория Сюмар также считает, что во многом казахстанские события являются "отработкой Россией разных вариантов того, как удержать страны условного "советского лагеря" в своей сфере влияния. После потери контроля над украинскими политическими элитами в 2014 году, начали отрабатывать поздние варианты зависимости, как в случае с Пашиняном или Лукашенко".

[ + – ] "Мирный протест и уровень организации — это то, чего не понимают россияне, чей бунт обязательно должен быть бессмысленным и беспощадным" Фото: УНИАН

Итак, опрошенные политики сошлись во мнении, что вероятность подобного сценария в Украине невозможна или крайне маловероятна.

Значит ли это, что украинской власти не о чем беспокоиться? Едва ли, ведь есть еще один фактор, который сработал в Казахстане, но может не сработать в Украине. Это то, что президенту Казахстана Токаеву удалось быстро консолидировать власть и за счет точечных уступок частично понизить градус протеста. Сможет ли власть добиться такой же быстрой консолидации, не прибегая к внешней силе, в случае протестов в Украине? И на какие уступки будет готова пойти?

Традиционная составляющая многих революций в виде возвращения опального лидера прямо из ссылки или тюрьмы вполне может стать важной драматургической деталью и будущих протестов в Украине

В случае Токаева роспуск правительства был необходимой мерой. Потенциальная готовность досрочно распустить парламент также указывает на внутреннюю уверенность власти в сохранении своих позиций после следующих выборов. В Украине же подобные уступки означали бы неминуемый закат действующей власти в силу невозможности сохранить прежние позиции после новых выборов. Поэтому в Украине масштабные протесты, скорее всего, означали бы одноходовую игру для действующей власти. Особенно учитывая то, что в ситуациях массовых протестов власти трудно будет договариваться с оппозиционными силами. Оба лидера крупнейших оппозиционных партий находятся под уголовным преследованием и уже названы предателями Родины. Поэтому традиционная составляющая многих революций в виде возвращения опального лидера прямо из ссылки или тюрьмы вполне может стать важной драматургической деталью и будущих протестов в Украине.

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Это если говорить о внутренних факторах. Если учитывать внешние, то здесь Виктория Сюмар отмечает заинтересованность России в социальных протестах в Украине: "Раскачка ситуации перед возможным вторжением точно есть в их планах, если будет решение о самом вторжении. Думаю, в Украине это, скорее, может быть ставка на социальные протесты и не в Киеве, где нет критической массы пророссийских сил. Поэтому задача власти сегодня — сохранять внутриполитическое единство, особенно с проукраинскими силами, и не поддаваться желанию репрессий против оппозиции, которые могут привести к беспорядкам и протестам".

[ + – ] Виктория Сюмар: "Раскачка ситуации перед возможным вторжением точно есть в планах России"

Подведем итог: на сегодняшний день в Украине ни власть, ни оппозиция не задумываются над возможностью социально-экономических протестов в Украине. Обе стороны считают, что массовые и радикальные акции протеста по казахстанскому сценарию в Украине крайне маловероятны. Поэтому не исключено, что в условиях созревания протестных настроений и власть, и оппозиция окажутся не готовыми.

У оппозиции будут трудности с тем, чтобы возглавить протесты и предложить достойную альтернативу, а у власти — с тем, чтобы найти пути мирного решения конфликта, удержав при этом штурвал. В масштабных акциях неповиновения заинтересована Россия и поскольку массовые протесты неизбежно приведут к закату правящей власти, в ее интересах не допустить самого запуска протестного сценария. Для этого важно отойти от политики жесткого подавления оппозиции. А также обратить внимание на еще один важный фактор, который сработал и в Казахстане, и во множестве других революций, — наличие опального политического лидера, который способен управлять протестами.