Нефть, газ, уран и власть. Что делили в Казахстане

Протесты, охватившие Казахстан в начале января, стали настоящим потрясением и для низов, и для верхов — и почти превратились в революцию. За драматическими событиями такого рода почти всегда стоит борьба за власть, а заодно и за контроль над ресурсами между крупными международными игроками. Фокус разбирался, кто делил политические бонусы и перераспределял сферы бизнес-интересов в Казахстане, пока на улицах шли бои.

Токаев расчистил места для "своих". Новое правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина и в этот же день (5 января) назначил врио премьер-министра Алихана Смаилова — который позже и был утвержден в этой должности.

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11 января глава Казахстана внес в мажилис парламента (нижняя палата Парламента Республики Казахстан, – ред.) предложение о назначении Смаилова на должность премьер-министра. Все 89 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру нового премьера.

Другими указами Токаев сделал своего помощника Ерлана Карина госсекретарем Казахстана, главой Комитета национальной безопасности республики стал Мурат Нуртлеу.

8 января Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании бывшего главы ведомства Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Чиновник дважды занимал пост премьер-министра, а КНБ возглавлял с 2016 года.

[ + – ] Масимов был "человеком Назарбаева"

Отправив в отставку Масимова с поста главы КНБ, президент Токаев сам возглавил Совет безопасности Казахстана, которым руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

Cтарший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Габуев в общении с американской газетой The Washington Post говорит что Масимов стал для Токаева "удобным козлом отпущения". Экс-главу КНБ считали верным союзником Назарбаева, его арест поможет Токаеву укрепить контроль над госструктурами, ответственными за безопасность страны. Но игра Токаева может дорого стоить суверенитету Казахстана, потому что Россия наращивает влияние, комментирует Габуев.

Профессор факультета востоковедения Университета Лондона Бхавна Даве в общении с ВВС предполагает, что окружение Назарбаева заинтересовано в беспорядках, чтобы подорвать позиции Токаева.

"Захват аэропорта, нападения на здания, в том числе на военные объекты, грабежи — все это не могло произойти без участия спецслужб. Кто-то намеренно внедрил агентов в ряды протестующих. Некоторые представители политических элит хотели бы дестабилизировать ситуацию, подорвать власть Токаева и укрепить собственные позиции", – говорит она.

С этой оценкой согласился бизнес-аналитик из Великобритании Бенджамин Годуин.

"Вооруженные группировки, которые мы видели на улицах Алматы и других городов, напрямую не связаны с протестами. Они связаны с нынешней борьбой за власть между семьей Назарбаева и Токаевым", – полагает эксперт.

Чем богаты недра Казахстана?

Географически Казахстан зажат между двумя серьезными геополитическими игроками – Россией и Китаем. В стране проживает более 19 миллионов человек на площади больше Западной Европы (2,72 млн против 1,75 млн километров).

[ + – ] Россия и Китай занимаются в Казахстане нефтедобычей

Казахстан обладает крупнейшими запасами природных ресурсов. Его недры богаты запасами цветных, черных и редкоземельных металлов, каменного и бурого угля, фосфоритами и бокситами. Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам вольфрама, хрома, свинца, цинка, марганца, меди и железа.

[ + – ] Экспорт минерально-сырьевых ресурсов формирует до 70% ВВП Казахстана Фото: eurasia.expert

ВВП Казахстана на душу населения в 2020 году, по данным Всемирного банка, составил 9,1 тысяч долларов. Для сравнения, в Украине этот показатель равен 3,7 тысячам долларов.

Благодаря крупным запасам нефти Казахстан входит в Организацию стран-экспортеров нефти "ОПЕК+". Страна занимает 12-е место в мире по запасам сырой нефти. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозируют, что на шельфовом нефтегазовом месторождение Кашаган (пятое по величине в мире) к 2025 году можно будет добывать 450 тысяч баррелей нефти в день, а к 2040 году – 955 тысяч баррелей.

The Wall Street Journal со ссылкой на отчет МЭА пишет, что в ноябре прошлого года в стране добывали около 1,7 млн ​​баррелей нефти в день, почти 2% уровня ежедневного потребления в мире.

[ + – ] В начале января добыча нефти и газового конденсата в Казахстане упала на 6% по сравнению с декабрем прошлого года Фото: EurAsian Times

Интересы промышленных групп США и Китая в Казахстане

Обозреватель американской газеты The New York Times Дэн Билефски считает, что власти Казахстана вынуждены позволять энергетическим концернам из Соединенных Штатов инвестировать в нефтедобычу, чтобы создать противовес влиянию РФ.

Крупнейшие американские энергокорпорации Exxon Mobil и Chevron инвестировали десятки миллиардов долларов в предприятия на западе страны. К примеру, Chevron владеет 50% предприятия, управляющего казахским нефтяным месторождением Тенгиз в Атырауской области стоимостью 37 миллиардов долларов. По площади месторождение в четыре раза превышает Париж.

[ + – ] Нефтетрейдеры внимательно следят за событиями в Казахстане Фото: kommersant.ru

После начала революции американские компании сократили часть добычи на этом объекте, продолжает Билефски.

Но коммерческие интересы других стран в Казахстане в основном затрагивают сферу производства урана, так как в стране сосредоточены более 40% мировых запасов радиоактивного металла. Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные одной из ведущих американских компаний по исследованию рынка ядерного топлива UxC LLC писало, что из-за протестов цены на уран подскочили 5 января на 8%, с 42 долларов до 45,25 доллара за фунт.

"Совместные казахские и российские компании делят добычу урана. Нефть и газ в Казахстане активнее всего разрабатывают американцы и китайцы. На третьем месте Россия "Лукойл", – объясняет аналитик-международник Украинского института будущего Илья Куса.

По словам эксперта, результатом революции станет передел нефтегазового рынка Казахстана, поскольку Токаев очищает власть от окружения Назарбаева.

"Под раздачу попадет крупный нефтегазовый бизнес, который держат родственники, племянники и друзья Назарбаева. Будет борьба за крупнейшие компании, но врядли от этого проиграют россияне, американцы или китайцы", – заключает Куса.

Сколько Казахстан должен Китаю?

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Националого исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Станислав Притчин называет Китай серьезным игроком, который контролирует около 20% добычи нефти в Казахстане. Главные активы Китая находятся в Мангистауской области, где манифестанты 2 января вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ.

Притчин отмечает, что Китай покупает в Казахстане старые добывающие активы, позволяющие обеспечивать определенную добычу ресурсов.

[ + – ] Китай направляет половину инвестиций в добычу нефти и газа

Китай построил трубопровод от Каспийского моря до казахстано-китайской границы. Есть также газопровод, который связывает Туркменистан через Узбекистан и Казахстан с Китаем. Также Китай присутствует в транспортной сфере и активно использует логистические и транзитные возможности Казахстана.

"Сложность в отношениях этих двух стран связана с кредитной задолженностью Казахстана. В период кризисов 2008 и 2014 годов Казахстан сильно кредитовался у Китая, однако информация о задолженности Казахстана закрыта", – поясняет Притчин.

Казахстан и идея "тюркского мира"

Турция давно влияет на Казахстан с акцентом на создание "туркоцентричного Турана", Союза тюркских государств, говорит в беседе с Фокусом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередном заседании по ситуации в Казахстане с участием глав МИД стран Организации тюркских государств подчеркивал готовность Турции поддержать братский Казахстан.

[ + – ] По мнению Чавушоглу, Казахстан – это часть тюркского мира Фото: Скриншот

"Тюркоязычные государства должны быть едины для решения проблем. Тюркский мир – большая семья, а наши страны являются частью единого целого. Также, как при травме болит все тело, так и события в Казахстане, вызвали большую печаль в Турции", – отмечает турецкий министр.

Так же и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул: "Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане и солидарна с Казахстаном".

По словам Игоря Семиволоса, Турция в Казахстане пытается уравновесить давление со стороны России и Китая, но не претендует на особую роль в распределении ресурсов.

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Революция и канализация. Почему Почему Казахстан – не Украина

"Перераспределение активов в будущем стоит ожидать между казахскими властными элитами и кланами. В этом случае стоит ожидать усиление российского бизнеса", – говорит он.

Притчин же считает, что Турция максимально пассивно проявила себя во время революционных событий в Казахстане.

"Вся эта риторика о создании Союза тюркских государств, разговоры о братстве, они по большей части носят номинальный характер. Есть кое-где в Казахстане несколько несистемных учреждений, которые принадлежат к образовательной сфере, где готовят ребят с перспективой для обучения в турецких вузах, где-то работает турецкий бизнес. Разговоров много, но в реальности Турция – не настолько сильный игрок в Центральной Азии, как это может показаться", – полагает научный сотрудник.

Военный и космический потенциал: Байконур и российский оборонпром

Революция и последовавший за ней ввод войск Организации договора о коллективной безопасности не принесут существенных изменений в военном секторе. Казахстан покупает продукцию оборонно-промышленного комплекса в основном у России, на импорт из которой приходится около 80% вооружения и военной техники. Остальная доля принадлежит Китаю.

Оборонный бюджет Казахстана на 2020-2022 годы составляет 2,55 миллиарда долларов.

"У Казахстана закупки вооружений приходятся на китайской и российский рынки. Существенно тут ничего не поменяется. Власти Казахстана пытались выйти на США и Турцию. Китайцы больше сотрудничают с Казахстаном в вопросе высоких технологий, например технологии Firewall (защищают сети от несанкционированного проникновения) и программы, блокирующие интернет", – говорит Илья Куса.

Кроме торговли продукцией ВПК, Россия и Казахстан вместе управляют космодромом Байконур. РФ каждый год платит за аренду космодрома 115 млн долларов.

[ + – ] В Байконуре из-за протестов пришлось ввести комендантский час

Важно отметить, что в казахском городе Байконур находится одноименный космодром, который Россия арендует до 2050 года. Он состоит из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и другой инфраструктуры.

И-за волны протестов до 19 января в Байконуре установили повышенный ("синий") уровень террористической опасности и ввели комендантский час — хотя глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и докладывал о спокойной обстановке на Байконуре.

Несмотря на это, Россия в этом году планирует увеличить финансирование программы по профилактике правонарушений в этом городе до 62 млн рублей.

Напомним, что в Казахстан ввели войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы они охраняли аэропорты, военные склады и другие стратегические объекты. В стране находилось более 2000 военных ОДКБ и 250 единиц техники.

11 января, Токаев объявил об успешном завершении основной миссии "миротворческих сил" ОДКБ.

Кроме этого, при проведении "контртеррористической операции" в Казахстане заметили военных с синими шлемами Организации объединенных наций. Они не имеют право носить такие каски без без мандата ООН.