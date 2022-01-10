2000 военных и 250 единиц техники: Токаев рассказал, когда войска ОДКБ покинут Казахстан

"Миротворцы" из России, Беларуси и Армении, как утверждает глава государства, показали свою эффективность в городах Казахстана.

Войска Организации договора о коллективной безопасности завершат свою военную миссию в Казахстане по окончанию контртеррористической операции. Об этом в ходе онлайн-саммита лидеров стран-членов ОДКБ заявил Касым-Жомарт Токаев.

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По словам главы государства, отправка "миротворческого" контингента в Казахстан стала переломным этапом для самой организации.

На сегодняшний день в стране, как утверждает Касым-Жомарт Токаев, находится более 2000 военных ОДКБ и 250 единиц техники.

"Они (военнослужащие и техника — ред.) реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов… Это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит положительный опыт. Хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою восстребованость и эффективность как военно-политическая организация", — продолжил президент Казахстана в ходе онлайн-саммита.

Войска ОДКБ завершат свою миссию в казахских населенных пунктах, как отмечает Касым-Жомарт Токаев, по окончанию контртеррористической операции. На данный момент, по словам президента, в Казахстане восстановлен конституционный порядок, а угрозы для безопасности страны и населения предотвращены.

"В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное — не допустить в будущем повторение таких событий на всем пространстве коллективной безопасности", — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что в ходе онлайн-саммита президент Казахстана также рассказал, как мятежники планировали захват столицы в ходе масштабных беспорядков.

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Напомним, 9 января страны ОДКБ отчитались о завершении переброски войск в Казахстан. "Миротворческий контингент" пробудет в стране не более недели, а главными задачами военных являются охрана военных, государственных и других стратегических объектов в Алматы.

Также сообщалось, что в Казахстане нашли мертвыми двух топ-силовиков. В частности, в последнее время скончались глава полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, который должен был пойти под трибунал из-за революции, а также генерал Комитета нацбезопасности Азамат Ибраев.