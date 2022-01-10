2000 військових та 250 одиниць техніки: Токаєв розповів, коли війська ОДКБ покинуть Казахстан

"Миротворці" з Росії, Білорусі та Вірменії, як стверджує глава держави, показали свою ефективність у містах Казахстану.

Війська Організації договору про колективну безпеку завершать свою військову місію в Казахстані після закінчення контртерористичної операції. Про це під час онлайн-саміту лідерів країн-членів ОДКБ заявив Касим-Жомарт Токаєв.

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За словами глави держави, відправлення "миротворчого" контингенту до Казахстану стало переломним етапом для самої організації.

На сьогодні у країні, як стверджує Касим-Жомарт Токаєв, перебуває понад 2000 військових ОДКБ та 250 одиниць техніки.

"Вони (військовослужбовці та техніка — ред.) реалізують функції прикриття та організації безпеки аеропортів, військових складів та інших стратегічних об'єктів… Це перша миротворча місія ОДКБ. Упевнений, що організація отримає позитивний досвід. Хочу наголосити, що ОДКБ показала свою затребуваність та ефективність як військово-політична організація", — продовжив президент Казахстану під час онлайн-саміту.

Війська ОДКБ завершать свою місію в казахських населених пунктах, як зазначає Касим-Жомарт Токаєв, після закінчення контртерористичної операції. Наразі, за словами президента, у Казахстані відновлено конституційний порядок, а загрозам для безпеки країни та населення запобігли.

"Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом з нею закінчиться успішна та ефективна місія контингенту ОДКБ. Головне — не допустити в майбутньому повторення таких подій на всьому просторі колективної безпеки", — підсумував Касим-Жомарт Токаєв.

Зазначимо, що під час онлайн-саміту президент Казахстану також розповів, як бунтівники планували захоплення столиці в ході масштабних заворушень.

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Нагадаємо, 9 січня країни ОДКБ відзвітували про завершення перекидання військ до Казахстану. "Миротворчий контингент" пробуде в країні не більше тижня, а головними завданнями військових є охорона військових, державних та інших стратегічних об'єктів в Алмати.

Також повідомлялося, що в Казахстані знайшли мертвими двох топсиловиків. Зокрема, останнім часом помер глава поліції Жамбильської області Жанат Сулейменов, який повинен був піти під трибунал через революцію, а також генерал Комітету нацбезпеки Азамат Ібраєв.