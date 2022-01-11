Без разрешения ООН: в Казахстане зафиксировали военных в синих касках (фото)

Для разгона протестов в Алматы были привлечены военные из миротворческого спецподразделения "Казахстанский батальон", которые без мандата ООН не имеют права носить их шлемы.

Во время проведения "контртеррористической операции" в Казахстане, часть военных были с синими шлемами Организации объединенных наций, чего нельзя делать без мандата. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Корреспондент "Новости Казахстана" сфотографировал членов специального миротворческого подразделения "Казахстанский батальон" (Казбат) на блокпостах в Алматы. Снимки были зафиксированы 6 января. Солдаты были замечены вместе с тактическим автомобилем Хамви. Также на кадрах видно как военные берут, вероятнее всего, светошумовые гранаты РГК-60КД.

[ + – ] Неясно, по какой причине казахские военные были в шлемах ООН Фото: AP Photo

"Мы передали Постоянному представительству Казахстана нашу озабоченность по этому поводу. Страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия только тогда, когда они выполняют свои мандатные задачи в качестве миротворцев ООН в контексте их развертывания в рамках операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООНʼ", — заявил представитель ООН Радио Свободе в ответ на вопрос о фотографиях.

[ + – ] Военные из Казбата Фото: AP Photo

В Вооруженных силах Казахстана заявили, что Казбат был задействован для обеспечения безопасности в Алматы. Как пишут в издании, непонятно, это ложна попытка показать ООН как участника процесса или же спешка, связанная с развертыванием военных для операции против революционеров.

Напомним, президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ в стране,13 января начнется вывод войск РФ и других стран. Количество задержанных в стране достигло 10 тысяч. А главу Комитета нацбезопасности арестовали по делу о госизмене.