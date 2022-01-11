Без дозволу ООН: у Казахстані зафіксували військових у синіх касках (фото)

Для розгону протестів до Алмати було залучено військових із миротворчого спецпідрозділу "Казахстанський батальйон", які без мандату ООН не мають права носити їхні шоломи.

Під час проведення "контртерористичної операції" в Казахстані частина військових була із синіми шоломами Організації об'єднаних націй, чого не можна робити без мандата. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кореспондент "Новини Казахстану" сфотографував членів спеціального миротворчого підрозділу "Казахстанський батальйон" (Казбат) на блокпостах Алмати. Знімки було зафіксовано 6 січня. Солдати були помічені разом із тактичним автомобілем Хамві. Також на кадрах видно, як військові беруть, найімовірніше, світлошумові гранати РГК-60КД.

[ + – ] Незрозуміло, чому казахські військові були в шоломах ООН Фото: AP Photo

"Ми передали Постійному представництву Казахстану нашу занепокоєність із цього приводу. Країни, що надають війська та поліцію Організації Об'єднаних Націй, повинні використовувати розпізнавальні знаки лише тоді, коли вони виконують свої мандатні завдання як миротворці ООН у контексті їхнього розгортання в межах операції Організації Об'єднаних Націй із підтримки миру відповідно до мандату Ради Безпеки ООН", — заявив представник ООН Радіо Свобода у відповідь на запитання про фотографії.

[ + – ] Військові з Казбату Фото: AP Photo

У Збройних силах Казахстану заявили, що Казбат був задіяний для безпеки в Алмати. Як пишуть у виданні, незрозуміло, це помилкова спроба показати ООН як учасника процесу або ж поспіх, пов'язаний із розгортанням військових для операції проти революціонерів.

Нагадаємо, президент Казахстану заявив про завершення місії ОДКБ у країні, 13 січня розпочнеться виведення військ РФ та інших країн. Кількість затриманих у країні досягла 10 тисяч. А голову Комітету нацбезпеки заарештували в справі про держзраду.