Місія ОДКБ в Казахстані завершена, виведення сил розпочнеться 13 січня, — Токаєв

Процес виведення іноземних військ триватиме 10 днів. Надалі в Казахстані планують створити нові підрозділи Нацгвардії та спецназу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що основна місія ОДКБ в країні завершилася, зазначивши, що виведення іноземних військових сил має розпочатися 13 січня. Про це повідомляє Zakon.kz.

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"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена. Через два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ", — повідомив Токаєв, додавши також, що загалом виведення військ займе близько 10 днів.

Президент Казахстану вважає за потрібне створити нові підрозділи Нацгвардії та спецназу, за його словами, це пояснюється необхідністю перегляду принципів, за якими зараз працює прикордонна служба в країні.

На тлі вибухів казахський лідер 5 січня запросив у країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) термінову військову допомогу "для подолання терористичної загрози". У відповідь на запит прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, головуючий у Раді колективної безпеки ОДКБ, вирішив направити в країну сили ОДКБ.

Токаєв заявив про розгортання в Казахстані понад 2 тис. військових і 250 одиниць техніки.

Серед місць дислокації іноземного військового контингенту згадувалися міста Нур-Султан, Алмати й область.

Основною причиною протестів, що охопили Казахстан із 2 січня, називалося зростання цін на автомобільне паливо, але надалі протестувальники стали висувати вже політичні вимоги — відставку чинної влади. Після зіткнень громадян зі співробітниками силових відомств в Алмати уряд Казахстану пішов у відставку, а президент запровадив режим НС.

Раніше Фокус повідомляв, що голова штабу казахської опозиції розповів про тиск із боку СБУ та загрози депортацією. Казахські опозиціонери, які живуть у Києві та представляють рух "Демократичний вибір Казахстану", заявили про погрози та переслідування з боку українських силовиків після початку протестних мітингів на їхній батьківщині.