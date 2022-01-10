Погрожували депортацією: голова штабу казахської опозиції розповів про нападки з боку СБУ (відео)

Силовики, розповів Заманбек Тлєулієв, прийшли за кілька днів після початку протестів у Казахстані. При цьому СБУшники погрожували депортацією, виставивши при цьому хлопця "як агресивну та божевільну людину".

Двоє казахських опозиціонерів із руху "Демократичний вибір Казахстану", які проживають у Києві, заявили про те, що вони зазнавали загроз, переслідувань і насильства з боку СБУ після того, як у Казахстані почалися протестні мітинги. Про це вони розповіли під час онлайн-брифінгу, що транслювався на Facebook.

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Опозиціонери Заманбек Тлєулієв і Єлдос Насіпбеков розповіли, що протягом кількох років вони займалися суспільно-політичною діяльністю та закликали громадян Казахстану змінити режим Назарбаєва мирним шляхом.

Що розповів Тлєулієв?

За словами координатора штабу руху Тлєулієва, протягом чотирьох років їхній рух закликав до мирних протестів проти режиму Нурсултана Назарбаєва. І коли 2 січня в країні почалися перші хвилювання, координатори руху закликали 4 січня вийти на мирні мітинги до Ахтау.

"Ми аргументували тим, що все в руках Назарбаєва і що він з легкістю може підвищити зарплати вдвічі по всій країні", — сказав Тлєулієв.

Проте вже 6 січня, коли в Алмати, за його словами, почалися масові розстріли, до опозиціонерів прийшли співробітники СБУ і при свідках почали погрожувати депортацією.

"СБУ чітко мені сказали, що до мене прийшли, тому що я координую мирні мітинги в Казахстані. Вони чітко сказали, що прийшли мене депортувати. Вони сказали це при свідках", — заявив Тлєулієв.

Він додав, що силовики лише в присутності адвокатів розмовляли з ним ввічливо, а до цього співробітники СБУ нібито називали чоловіка злочинцем і погрожували його заарештувати.

"І навіть є повідомлення від сусідів, що їм мене хотіли виставити як терориста, як агресивну та божевільну людину", — сказав опозиціонер.

Також Тлєулієв сказав, що ввечері 6 січня троє силовиків у цивільному одязі накинулися на нього та штовхнули його у бік дверей, від чого він ударився об двері та вибив собі зуби. Після цього співробітники СБУ намагалися відібрати в нього телефон.

Що розповів Насіпбеков?

Другий опозиціонер Насіпбеков також повідомив, що силовики намагалися маніпулювати та чинили психологічний тиск.

"Я розмовляв зі співробітниками СБУ, і вони погрожували мені. Якщо не розмовлятимемо наодинці, то завтра приїде наряд і депортує мене до Казахстану. Співробітники СБУ ще сказали, що якби хотіли, то затримали б мене в під'їзді без свідків і депортували б мене негайно в Казахстан", — розповів він.

Чоловік додав, що він зазнавав залякувань із боку силовиків і що до нього застосовували силу. За його словами, від нього вимагали припинити свою опозиційну діяльність на території Казахстану.

"Співробітники СБУ сказали, що я нічого не вирішую і, якщо я хочу жити в безпеці та не стати жертвою депортації, я маю підписати угоду про припинення координації мирних мітингів і озвучити це на відео, стверджуючи, що я потрапив у геополітичну гру, де я ніякої ролі не граю і можу стати жертвою", — сказав він, ув'язнивши додавши, що документ він підписав, оскільки побоювався за своє життя.

Нагадаємо, що казахського опозиціонера Заманбека Тлєулієва було побито невідомими особами біля свого будинку в Києві. На відео він стверджував, що невідомі представилися співробітниками СБУ.