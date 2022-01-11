У Казахстані експрем'єра та голову КНБ заарештували в справі про держзраду

Підозрюваний у держзраді чиновник двічі обіймав посаду прем'єр-міністра країни та керував Комітетом національної безпеки з 2016 по 2022 роки.

За рішенням слідчого суду Нур-Султана, колишнього керівника Комітету національної безпеки (КНБ) Каріма Масімова, підозрюваного в держзраді, заарештували на 2 місяці. Про це повідомляє РБК.

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Масімова затримали вже наступного дня після його відставки. За статтею про "держзраду" Кримінальний кодекс Казахстану передбачає тюремний термін від 10 до 15 років. За рішенням суду засуджений може бути позбавлений громадянства.

56-річний Масімов двічі керував урядом Казахстану — з 2007 по 2012 і з 2014 по 2016 рр. У проміжку між двома термінами роботи на посаді прем’єра він очолював адміністрацію президента.

Із 2016 року та до 6 січня 2022-го Масімов керував Комітетом національної безпеки країни (КНБ).

Раніше Фокус повідомляв, що влада Казахстану заявила про успішне завершення місії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Із 13 січня, за словами президента, розпочнеться виведення іноземних військ, яке займе до 10 днів. Надалі влада країни збирається провести реформу силових відомств — і створити підрозділи Нацгвардії та спецназу.