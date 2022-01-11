В Казахстане экс-премьера и главу КНБ арестовали по делу о госизмене

Подозреваемый в госизмене чиновник дважды занимал пост премьер-министра страны и руководил Комитетом национальной безопасности с 2016 по 2022 гг.

По решению следственного суда Нур-Султана, бывшего руководителя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, подозреваемого в госизмене, арестовали на 2 месяца. Об этом сообщает РБК.

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Масимова задержали уже на следующий день после его отставки. По статье о "госизмене" Уголовный кодекс Казахстана предусматривает тюремный срок от 10 до 15 лет. По решению суда, осужденный может быть лишен гражданства.

56-летний Масимов дважды руководил правительством Казахстана — с 2007 по 2012 и с 2014 по 2016 гг. В промежутке двумя сроками работы на должности премьера он возглавлял администрацию президента.

С 2016 года и по 6 января 2022-го Масимов руководил Комитетом национальной безопасности страны (КНБ).

Ранее Фокус сообщал, что власти Казахстана заявили об успешном завершении миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С 13 января, по словам президента, начнется вывод иностранных войск, который займет до 10 дней. В дальнейшем власти страны собираются провести реформу силовых ведомств — и создать подразделения Нацгвардии и спецназа.