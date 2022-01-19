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Політика Революція в Казахстані

Якщо гримне буря. Чому в Україні ні влада, ні опозиція не готові до спалаху масових протестів

Тетяна Дублiкаш
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майдан, революція гідності, воля чи смерть, протести в Україні
Фото: GettyImages.com | "В Україні люди здатні повстати для захисту глибоких державотворчих цінностей"

Січневі протести в Казахстані не на жарт стривожили державних діячів деяких країн та викликали своєрідний аудит протестних настроїв. Висвітлюючи події в Алмати, аналітики часто проводили паралелі з Майданом 2013/14. Нам теж буде корисно подивитись у це дзеркало і відповісти на запитання: а чи можливі події за казахстанським варіантом у сьогоднішній Україні?

Протести через підвищення цін на енергоносії — річ відома. Наприклад, можна згадати акції жовтих жилетів у Франції, які теж іноді набували насильницького характеру. Як і в Казахстані, протест обростав все новими та новими вимогами, але був розтягнутий у часі і, зрештою, зійшов нанівець. Більше того, незважаючи на всю агресію, виявлену щодо постаті Макрона під час протестів, дані останніх опитувань свідчать про його переобрання.

Різке зростання цін на енергоносії в Європі восени 2021 р. теж не стало тригером для бурхливих протестів. Ймовірно, крім різкого стрибка цін на газ, повинні дотримуватися ще й інших умов для переростання пасивного невдоволення у вуличні протести, а далі — у революційну активність.

Щоб дізнатися, які ж це умови, Фокус попросив представників депутатського корпусу Верховної Ради прокоментувати можливість повторення казахстанського сценарію в Україні.

Софія Федина, Софія Федина, нардеп Федина, Федина європейська солідарність
Софія Федина: "В Україні процеси державного будівництва ніколи не здійснювалися на підставі меркантильних питань"

Софія Федина (партія "Європейська Солідарність") зазначає: "В Україні процеси державного будівництва ніколи не здійснювалися на підставі меркантильних питань, на соціально-економічному ґрунті. Тут люди здатні повстати для захисту глибоких державотворчих цінностей. Тому підвищення цін на газ не є достатньою причиною для повторення такого сценарію в Україні”.

На недостатність лише соціально-економічного чинника для масштабних протестів вказує і Нестор Шуфрич (партія "Опозиційний блок").

шуфрич, нестор шуфрич, нардеп шуфрич, шуфрич оппоблок
Нестор Шуфрич: "Реальне обурення людей посилюється ризиками втягування у військове протистояння"

"У Казахстані для досягнення політичної мети протестні угруповання об'єдналися з місцевим криміналітетом. Саме ж соціально-економічне питання у вигляді підвищення цін на газ зняли з порядку денного дуже швидко, буквально за день, — каже депутат. — Очевидною була і внутрішньокланова боротьба, якої перемогу здобула чинна влада. В Україні вуличні зіткнення можуть мати іншу природу: тут реальне обурення людей посилюється ризиками втягування у військове протистояння. І все це на тлі найвищого рівня корупції".

На сьогодні, на думку політика, ймовірність масштабних вуличних акцій в Україні є мінімальною, хоча повністю виключити їх не можна.

Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так
Чи може різкий стрибок цін на газ спричинити вибухоподібні соціальні протести? Досвід Казахстану показує, що так

Фото: GettyImages.com

Україні властиві ті самі соціальні проблеми у вигляді низького рівня життя з високим рівнем корупції, інфляції, безробіття та невпинно збільшуваних цін на енергоносії, що й Казахстану. Проте, вважають коментатори, цього ще не достатньо, щоб говорити про можливість швидкого виникнення протестних дій. А тим паче про те, що вони будуть виливатись у такі радикальні форми.

Євген Брагар (партія "Слуга народу") оцінює протести в Казахстані як ситуацію, зумовлену специфікою історичного та політичного підґрунтя казахського суспільства — а тому невідтворювану в українських реаліях. Політик нагадує: "Україна мала досвід Майдану, але він не переріс в акти мародерства. Соціальне підґрунтя протестів було іншим". При цьому Євген Брагар зауважує, що ми поки що точно не знаємо, що саме сталося в Казахстані, ці події знаходяться під великим знаком питання.

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На різницю в політичній культурі протесту вказує і Вікторія Сюмар (партія "Європейська Солідарність"): "Українські протести серйозно відрізняються від казахських високим рівнем самоорганізації та горизонтальної взаємодії. Як учасниця Майдану я бачила чимало провокаторів, які провокують людей, але більшість протестувальників уміє їхній локалізувати. Мирний протест і рівень організації — це те, чого не розуміють росіяни, чий бунт обов'язково має бути безглуздим і нещадним".

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Політична культура протесту включає у собі не тільки особливості поведінки протестувальників, а й реакції влади та правоохоронних органів. І тут виявляється ще одна ключова відмінність між казахстанським та українським кейсами, на якій загострює увагу Софія Федина. У Казахстані влада здійснила пряму розправу над мітингувальниками. А в нас, на думку політика, є вакцина проти такого свавілля, українські правоохоронні органи не підуть на криваве насильство над людьми.

Євгеній Брагар, нардеп Брагар, Брагар
Євгеній Брагар: "Україна мала досвід Майдану, але він не переріс у акти мародерства"
Фото: vesti.ua

Продовжуючи думку Софії Федини, можна припустити, що український варіант протестних подій на соціально-економічному ґрунті був би ближчим до французького сценарію. У цьому типі протестів спостерігається тривале, але не насильницьке протистояння, при цьому принципи ненасильства поділяють всі основні сторони протистояння.

Істотним фактором швидкого завершення гострої форми конфлікту в Казахстані стало введення сил ОДКБ для придушення протестів. На принципову неможливість подібного розвитку подій в Україні звертає увагу Софія Федина: "Безперечно, ситуацією в Казахстані скористалася Російська Федерація, щоб ввести свої війська та взяти ситуацію в країні під свій контроль. В Україні така ситуація неможлива, оскільки тут і старі, і молоді повстануть проти російської агресії".

Вікторія Сюмар також вважає, що багато в чому казахстанські події є "відпрацюванням Росією різних варіантів того, як утримати країни умовного "радянського табору" у своїй сфері впливу. Після втрати контролю над українськими політичними елітами у 2014 році почали відпрацьовувати пізні варіанти залежності, як у випадку з Пашиняном чи Лукашенком".

майдан, піаніно на майдані, майлан 2014
"Мирний протест і рівень організації — це те, чого не розуміють росіяни, чий бунт обов'язково має бути безглуздим і нещадним"
Фото: УНИАН

Отже, опитані політики зійшлися на думці, що ймовірність такого сценарію в Україні неможлива чи вкрай малоймовірна.

Чи означає це, що українській владі нема про що турбуватися? Навряд є ще один фактор, який спрацював у Казахстані, але може не спрацювати в Україні. Це те, що президенту Казахстану Токаєву вдалося швидко консолідувати владу і за рахунок точкових поступок частково знизити градус протесту. Чи зможе влада досягти такої ж швидкої консолідації, не вдаючись до зовнішньої сили, у разі протестів в Україні? І на які поступки буде готова піти?

Традиційна складова багатьох революцій у вигляді повернення опального лідера прямо із заслання чи в'язниці цілком може стати важливою драматургічною деталлю та майбутніх протестів в Україні

У випадку Токаєва розпуск уряду був необхідним заходом. Потенційна готовність достроково розпустити парламент також вказує на внутрішню впевненість влади щодо збереження своїх позицій після наступних виборів. В Україні ж подібні поступки означали б неминучий занепад чинної влади через неможливість зберегти колишні позиції після нових виборів. Тому в Україні масштабні протести, швидше за все, означали б одноходову гру для чинної влади. Особливо з огляду на те, що у ситуаціях масових протестів владі важко буде домовлятися з опозиційними силами. Обидва лідери найбільших опозиційних партій перебувають під кримінальним переслідуванням і вже названі зрадниками Батьківщини. Тому традиційна складова багатьох революцій у вигляді повернення опального лідера прямо із заслання чи в'язниці цілком може стати важливою драматургічною деталлю та майбутніх протестів в Україні.

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Це якщо говорити про внутрішні чинники. Якщо враховувати зовнішні, то тут Вікторія Сюмар наголошує на зацікавленості Росії у соціальних протестах в Україні: "Розкачування ситуації перед можливим вторгненням точно є в їхніх планах, якщо буде рішення про саме вторгнення. Думаю, в Україні це, швидше, може бути ставка на соціальні протести і не в Києві, де немає критичної маси проросійських сил. Тому завдання влади сьогодні — зберігати внутрішньополітичну єдність, особливо з проукраїнськими силами, і не піддаватися бажанню репресій проти опозиції, які можуть призвести до заворушень та протестів".

сюмар, нардеп сюмар, вікторія сюмар
Вікторія Сюмар: "Розкачування ситуації перед можливим вторгненням точно є в планах Росії"

Підіб'ємо підсумок: сьогодні в Україні ні влада, ні опозиція не замислюються над можливістю соціально-економічних протестів в Україні. Обидві сторони вважають, що масові та радикальні акції протесту за казахстанським сценарієм в Україні є вкрай малоймовірними. Тому не виключено, що в умовах дозрівання протестних настроїв і влада, і опозиція виявляться не готовими.

Опозиція матиме труднощі з тим, щоб очолити протести і запропонувати гідну альтернативу, а влада — з тим, щоб знайти шляхи мирного вирішення конфлікту, утримавши при цьому штурвал. У масштабних акціях непокори зацікавлена Росія і оскільки масові протести неминуче призведуть до занепаду чинної влади, в її інтересах не допустити самого запуску протестного сценарію. Для цього важливо відійти від політики жорсткого придушення опозиції. А також звернути увагу на ще один важливий фактор, який спрацював і в Казахстані, і в багатьох інших революціях — наявність опального політичного лідера, який здатний керувати протестами.