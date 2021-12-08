Откопали "легитимного". Как суд по реабилитации Януковича связан с планами раздела Украины

Зачем снова вытащили Януковича?

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Удивительно , но почти никто не обратил внимание на серьезность такого шага, как неожиданное обращение экс-президента Виктора Януковича в суд по поводу своего незаконного отстранения от власти.

Между тем, это очень опасный симптом. Почему?

Надо понимать, что Янукович — это заложник Путина. Поэтому все телодвижения Януковича по отношению к Украине исполняются им по согласованию с Кремлем.

В данном случае Москва заранее начинает "восстанавливать" в глазах своих граждан и в глазах части украинцев , которые не приняли Майдана, легитимность Януковича.

Зачем это нужно?

Все это укладывается в логику предстоящей войны, последствия которой невозможно точно спрогнозировать. Один из сценариев войны таков, что России придется (именно так!) захватывать столь значительную территорию (более 50%), что Украина окажется рассколотой на две сопоставимые части. И вот тогда появляется Янукович и заявляет , что он был и остается легитимным президентом, справедливость восстановлена, но только на части территории, а остальная часть пока еще захвачена "путчистами".

Произойдет раздел Украины по типу раздела Германии. История украинского народа в этом случае прокрутит свой очередной 100 летний цикл и вернется на круги своя

То, что это один из возможных сценариев, доказывается тем фактом, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал снова усиленно педалировать тему " государственного переворота" , который имел место в Украине в 2014 году. Это — юридическое обоснование возвращения "легитимного" Януковича на " освобожденные территории".

Кроме того, симптоматично, что Лавров стал систематически употреблять термин "киевский режим". Путин пока этот термин не употребляет, но как только употребит, это будет означать начало реализации стратегии раздела Украины на две страны.

После чего условно Восточная Украина, по примеру Белоруссии, Приднестровья и, возможно, непризнанных бывших частей Грузии, заключает союзный договор с Россией. Путин в глазах россиян становится великим восстановителем союза трех братских народов и в 2024 г одуизбирается президентом союзного государства. ЛДНР добровольно самоликвидируется и со слезами на глазах возвращаются в "истинную Украину" во главе с Януковичем.

Янукович в нужный момент подает в отставку и передает власть председателю Верховной рады, скажем, Ме….ку, который и будет управлять восточной Украиной.

Это предельный сценарий, но он абсолютно реален. Более того, это идеальная конечная цель, к которой стремится Кремль.

Могут ли США , НАТО и ЕС воспрепятствовать этому сценарию?

Если Путин примет такое решение, то — нет. Кремль уже дал понять, что если НАТО вмешается, то Россия применит ЯО. И Запад не уверен, что Путин блефует. Точнее, уверен, что не блефует.

Какова может быть возможная граница раздела Украины?

Журнал Bild все уже описал. Пожалуй, можно с этим не согласиться, но ясно одно, что для России будет принципиально лишить оставшуюся Украину доступа к морю.

Первоисточник.