Відкопали "легітимного". Як суд щодо реабілітації Януковича пов'язаний із планами поділу України

Навіщо знову витягли Януковича?

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Дивно, але майже ніхто не звернув увагу на серйозність такого кроку, як несподіване звернення експрезидента Віктора Януковича до суду щодо незаконного усунення від влади.

Тим часом це дуже небезпечний симптом. Чому?

Треба розуміти, що Янукович це заручник Путіна. Тому всі рухи тіла Януковича щодо України виконуються ним за погодженням з Кремлем.

У цьому випадку Москва заздалегідь починає "відновлювати" в очах своїх громадян та в очах частини українців, які не сприйняли Майдан, легітимність Януковича.

Навіщо це потрібно?

Все це вкладається в логіку майбутньої війни, наслідки якої неможливо точно спрогнозувати. Один із сценаріїв війни такий, що Росії доведеться (саме так!) захоплювати настільки значну територію (більше 50%), що Україна виявиться розколотою на дві порівняні частини. І ось тоді з'являється Янукович і заявляє, що він був і залишається легітимним президентом, справедливість відновлена, але тільки на частині території, а решта поки що захоплена "путчистами".

Відбудеться розділ України на кшталт розділу Німеччини. Історія українського народу в цьому випадку прокрутить свій черговий 100-річний цикл і повернеться на круги своя

Те, що це один із можливих сценаріїв, доводиться тим фактом, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову посилено педалював тему "державного перевороту", який мав місце в Україні в 2014 році. Це юридичне обґрунтування повернення "легітимного" Януковича на "звільнені території".

Крім того, симптоматично, що Лавров став систематично вживати термін "київський режим". Путін поки що цей термін не вживає, але щойно використає, це означатиме початок реалізації стратегії поділу України на дві країни.

Після чого умовно Східна Україна, за прикладом Білорусії, Придністров'я та, можливо, невизнаних колишніх частин Грузії, укладає союзний договір із Росією. Путін в очах росіян стає великим відновником союзу трьох братніх народів і в 2024 році обирається президентом союзної держави. ЛДНР добровільно самоліквідується і зі сльозами на очах повертаються до "істинної України" на чолі з Януковичем.

Янукович у потрібний момент подає у відставку та передає владу голові Верховної ради, скажімо, Ме….ку, який і керуватиме східною Україною.

Це граничний сценарій, але він є абсолютно реальним. Більше того, це ідеальна кінцева мета, до якої прагне Кремль.

Чи можуть США, НАТО та ЄС перешкодити цьому сценарію?

Якщо Путін ухвалить таке рішення, то ні. Кремль уже дав зрозуміти, що якщо НАТО втрутиться, то Росія застосує ЯЗ. І Захід не певен, що Путін блефує. Точніше, певен, що не блефує.

Яким може бути можливий кордон розділу України?

Журнал Bild усе вже описав. Мабуть, можна з цим не погодитися, але ясно одне, що для Росії буде принципово позбавити Україну доступу до моря.

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