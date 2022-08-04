Євросоюз ввів нові санкції проти родини Януковича

Окремим пунктом чиновники виділили Олександра Януковича, який, за їхніми даними, продовжує вести свій бізнес на окупованому Донбасі.

Європейський союз ухвалив рішення запровадити нові санкції проти четвертого президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті ЄС.

Віктора та Олександра Януковичів внесли до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, викладеного у Додатку до Рішення 2014/145/CFSP, через їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеки держави.

Крім того, Олександр Янукович потрапив під окремі санкції, як особа, яка здійснювала угоди із сепаратистами на Донбасі. У документах, опублікованих на сайті ЄС, стверджується, що син Януковича веде досі бізнес на окупованому Росією Донбасі.

У ЄС наголосили, що ввели нові санкції проти четвертого президента України та його сина через те, що вони вчинили дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці держави.

Нагадаємо, кілька днів тому українські прокурори завершили розслідування у справі Януковича. Колишній президент-втікач та заступник голови Мін'юсту, за даними слідства, використали старі норми Конституції України. Політик та чиновник надали повноваження законодавчої та виконавчої влади.

Фокус також писав, що у травні цього року Печерський районний суд Києва схвалив арешт Віктора Януковича у справі про "Харківські угоди". Документ, підписаний між Україною та Росією, продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.