Розтрата держкоштів тепер не проблема: Віктор Янукович позбавився санкцій ЄС

Рішення ЄС ґрунтується на тому, що дія санкцій закінчилася 6 вересня.

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Європейський союз вирішив зняти частину санкцій із експрезидента Віктора Януковича, його сина Олександра, який втік у Росію, а також із колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті Євросоюзу.

Повідомляється, що скасовано санкції, які було запроваджено ЄС ще в березні 2014 року за "розтрату державних коштів України чи зловживання службовим становищем". Із того часу в політиків через обмеження не було доступу до їхніх активів у європейських країнах.

Рішення ЄС ґрунтується на тому, що дія санкцій закінчилася 6 вересня.

"Після розгляду Ради запису про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їхні права на захист і їхнє право на ефективний судовий захист, вони мають бути виключені списки санкцій (з Додатку I до Регламенту ( ЄС) № 208/2014)", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Європа ввела нові санкції проти четвертого президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Їх внесли до списку осіб, організацій і органів, які підпадають під обмежувальні заходи, викладеного в Додатку до Рішення 2014/145/CFSP, через їхню роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України та стабільності й безпеки держави.

Фокус також писав, що в травні цього року Печерський районний суд Києва схвалив арешт Віктора Януковича в справі про "Харківські угоди". Документ, підписаний між Україною та Росією, продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.