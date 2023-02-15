Попередні спроби були невдалими: Вищий антикорупційний суд отримав нового голову (фото)

У ВАКС повідомили, що з 7 травня 2019 року по 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. З 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України очолила Віра Михайленко. Відповідне рішення було ухвалено на сьогодні на загальних зборах суддів, про що сказано на сайті відомства.

"Нагадаємо, з 7 травня 2019 року по 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. З 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, у якого найбільший суддівський стаж. Також 18 травня 2022 року голова ВАКС суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Данилу Черненьку", — сказано в повідомленні.

На Telegram-каналі Центру протидії корупції заявили, що попередні кілька спроб ВАКС знайти голову зазнали невдачі.

[ + – ] Віра Михайленко Фото: Пресс-служба ВАКС

Вищий антикорупційний суд

ВАКС розпочав роботу у 2019 році. Міжнародний валютний фонд вимагав прийняття законодавства для створення антикорупційного суду не пізніше червня 2017 року. Відомство здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях у злочинах, віднесених до його юрисдикції процесуальним законом, а також у цивільних справах про визнання необґрунтованими активів дохід держави.

Раніше Фокус писав, що ВАКС звільнив нардепа від відповідальності через каяття. За словами журналістів, йдеться про депутата від "Слуги народу" Володимира Гевка, який раніше не вніс до декларації відомості про оренду житла у центрі Києва вартістю понад 3,7 млн гривень.

Ще нагадаємо, що ВАКС засудив на 9 років екс-топ-слідчого Генпрокуратури, який переписав Audi на свою бабусю. Дмитра Суса визнано винним у привласненні та продажу майна, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино.

Також повідомлялося, що ВАКС вилучив усе майно Януковича на користь держави. Серед конфіскованого у експрезидента — 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника". А також 31 мільйон гривень та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках.