"Просто допустив помилку": ВАКС звільнив нардепа від відповідальності через каяття

За словами журналістів, йдеться про депутата від "Слуги народу" Володимира Гевка, який раніше не вніс до декларації відомості про оренду житла у центрі Києва вартістю понад 3,7 млн. гривень.

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У середу, 1 лютого Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання народного депутата 9 скликання та звільнив його від кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення. Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

"Враховуючи позиції учасників, зокрема — думку прокурора, який підтвердив існування обставин сприяння у розкритті кримінального правопорушення та дію закону, яка передбачає можливість такого звільнення, ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата України у зв‘язку з дійовим каяттям та закрив кримінальне провадження", — зазначили в суді.

Про кого йдеться у заяві ВАКС

Суд не згадує ім'я політика, проте, за даними видання "Слово і справа", йдеться про народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевка.

Журналісти зазначають, що раніше Гевко не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за 2020 рік інформацію про оренду житла у центрі української столиці вартістю понад 3,7 млн грн. Крім того, суму коштів, розміщених на депозитах, було занижено майже на 10 тисяч гривень.

Сам Володимир Гевко стверджує, що надав усі необхідні документи та свідчення для слідства та суду, чим довів свою правоту та "відсутність будь-якої шкоди для суспільства".

"Я довів, що так само як говорив раніше, просто припустився помилки, яку відразу ж виправив за першої можливості. Що жодного наміру щось приховувати немає і не було, тому що неможливо приховувати те, що і так усім відомо", — написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 1 лютого в рамках раніше анонсованих Давидом Арахамією "весняних посадок" в Україні пройшла низка обшуків. В результаті було затримано високопоставленого ексчиновника з Міноборони Богдана Хмельницького.

Фокус також писав, що правоохоронці прийшли з обшуками до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. За словами ексглави МВС, це пов'язано зі справою про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України.

Ще ми повідомляли, що обшуки пройшли у будинку українського бізнесмена Ігоря Коломойського. За неофіційною інформацією, перевірку було проведено в рамках провадження про грошові махінації в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта", зокрема про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Співробітники Служби безпеки України також обшукали житло бізнесмена та позафракційного народного депутата Вадима Столара. За словами нардепа Олексія Гончаренка, обшуки проводяться за підозрою у фінансуванні тероризму.