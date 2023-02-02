"Просто допустил ошибку": ВАКС освободил нардепа от ответственности из-за раскаяния

По словам журналистов, речь идет о депутате от "Слуги народа" Владимире Гевко, который ранее не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн. гривен.

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В среду, 1 февраля Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство народного депутата 9 созыва и освободил его от уголовной ответственности за совершенное правонарушение. Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

"Учитывая позиции участников, в частности, мнение прокурора, подтвердившего существование обстоятельств содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого увольнения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство", — отметили в суде.

О ком говорится в заявлении ВАКС

Суд не упоминает имя политика, однако по данным издания "Слово и дело", речь идет о народном депутате от партии "Слуга народа" Владимире Гевко.

Журналисты отмечают, что ранее Гевко не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год информацию об аренде жилплощади в центре украинской столицы стоимостью более 3,7 млн. грн. Кроме того, сумма средств, размещенных на депозитах, была занижена почти на 10 тысяч гривен.

Сам Владимир Гевко утверждает, что предоставил все необходимые документы и показания для следствия и суда, чем доказал свою правоту и "отсутствие какого-либо вреда для общества".

"Я доказал, что так же как говорил раньше, просто допустил ошибку, которую сразу же исправил при первой возможности. Что никакого намерения что-либо скрывать нет и не было, потому что невозможно скрывать то, что и так всем известно", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Напомним, что 1 февраля в рамках ранее анонсированных Давидом Арахамией "весенних посадок" в Украине прошел ряд обысков. В результате был задержан высокопоставленный экс-чиновник из Минобороны Богдан Хмельницкий.

Фокус также писал о том, что правоохранители пришли с обысками к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. По словам экс-главы МВД, это связанно с делом об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство министерства внутренних дел Украины.

Еще мы сообщали, что обыски прошли в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По неофициальной информации, проверка была проведена в рамках производства о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", в частности о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Сотрудники Службы безопасности Украины также обыскали жилье бизнесмена и внефракционного народного депутата Вадима Столара. По словам нардепа Алексея Гончаренко, обыски проводятся по подозрению в финансировании терроризма.