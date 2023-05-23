Знайшли ще пів мільйона доларів: у НАБУ провели нові обшуки у справі Князєва (фото)

За інформацією відомства, слідство має з'ясувати джерело походження та належність великої суми грошей.

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Детективи з Національного антикорупційного бюро вилучили додатково приблизно 500 тисяч доларів під час обшуку колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва. Про це повідомили у пресслужбі відомства 23 травня.

Повідомляється, що обшук було здійснено в межах досудового розслідування у справі про отримання 2,7 мільйонів доларів хабара головою Верховного суду та адвокатом. Проводили обшук у понеділок, 22 травня.

Ці кошти вони мали отримати замість того, щоб суд виніс вирок на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

"НАБУ та САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, приховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ та САП досліджують джерело походження та належність цих коштів", — йдеться у повідомленні.

У справі про хабар Всеволода Князєва знайшли ще пів мільйона доларів Фото: НАБУ У справі про хабар Всеволода Князєва знайшли ще пів мільйона доларів Фото: НАБУ У справі про хабар Всеволода Князєва знайшли ще пів мільйона доларів Фото: НАБУ У справі про хабар Всеволода Князєва знайшли ще пів мільйона доларів Фото: НАБУ

Нагадаємо, 15 травня у соцмережах та ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму в 2,7 мільйонів доларів.

16 травня повідомлялося, що колишньому голові Верховного Суду Князєву загрожує до 12 років в'язниці. Спільник-адвокат також отримав звинувачення — він налагодив схему передавання грошей суддям.

18 травня Вища рада правосуддя проголосувала за те, щоби Всеволода Князєва відправили під варту. Адвокати екссудді наполягали на закритому засіданні суду.