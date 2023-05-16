Голові Верховного Суду Князєву загрожує до 12 років ув'язнення: САП звинуватила його в отриманні хабара

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко особисто повідомив про підозру фігурантам справи. Спільник-адвокат також отримав звинувачення – він налагодив схему передачі грошей суддям.

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Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв та його спільник-адвокат у справі про отримання хабаря у 2,7 мільйона доларів отримали підозру. Про це повідомила у Facebook 16 травня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Керівник САП (Олександр Клименко) особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, їх викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди", — зазначили прокурори.

Дії осіб кваліфікували за частиною 4 статті 368 КК України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду України.

Нагадаємо, що 16 травня Національне антикорупційне бюро України з'ясувало, як власник групи "Фінанси та кредит" Костянтин Жеваго з одним із адвокатів створили об'єднання для договорів із суддями за гроші. Завдяки схемі Верховний Суд 19 квітня ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Князєва цього ж дня позбавили повноважень голови Верховного Суду. Натомість призначили Дмитра Луспеника, суддю з найбільшим стажем роботи.

Фокус в одному матеріалі описував все, що відомо про арешт Князєва. На думку нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, арешт топсудді можна порівняти з арештом президента.