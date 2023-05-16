Підозрюваного у хабарництві Князєва позбавили повноважень голови Верховного Суду України

За позбавлення Всеволода Князєва повноважень проголосували 140 із 142 суддів. Тепер обов'язки голови Верховного суду виконуватиме Дмитро Луспеник — суддя із найбільшим стажем роботи.

Related video

Судді Верховного суду України підтримали дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва. Ця інформація з'явилася в офіційному телеграм-каналі ВС України у вівторок, 16 травня.

Судді зібралися на новий пленум і під час таємного голосування підтримали припинення суддівських повноважень Князєва. За це рішення проголосували 140 суддів зі 142.

У відомстві пояснили, що питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду ініціювала у зв'язку з оприлюдненням НАБУ та САП у медіа повідомлення про ймовірне вчинення ним корупційних діянь, заподіяння шкоди авторитету Верховного Суду та зниження довіри громадян до суду.

При цьому Всеволод Князєв все ще входить до Верховного Суду України, оскільки вирішити питання щодо його усунення може лише Вища рада правосуддя.

Також 16 травня стало відомо, хто виконуватиме обов'язки голови ЗС України. У пресслужбі Верховного суду України повідомили, що, згідно з чинним законодавством, замість Князєва відомство тимчасово очолить Дмитро Луспеник. У нього серед усіх суддів ВС України є найбільший стаж.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що у Верховному суді готують подання про недовіру судді Князєву. ВС України вніс на розгляд документ про висловлення недовіри до його голови Всеволода Князєва, якого спіймали на рекордному хабарі у розмірі майже 3 мільйони доларів.

У понеділок, 15 травня, народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі про те, що НАБУ затримало голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі близько $2,7 млн. Це найвищий за статусом чиновник за всю історію України, якого заарештували за підозрою у корупції.