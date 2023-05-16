Подозреваемого во взяточничестве Князева лишили полномочий главы Верховного Суда Украины

За лишение Всеволода Князева полномочий проголосовали 140 из 142 судей. Теперь обязанности главы Верховного суда будет исполнять Дмитрий Луспеник — судья с самым большим стажем работы.

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Судьи Верховного суда Украины поддержали досрочное прекращение полномочий председателя суда Всеволода Князева. Эта информация появилась в официальном телеграм-канале ВС Украины во вторник, 16 мая.

Судьи собрались на новый пленум и в ходе тайного голосования поддержали прекращение судейских полномочий Князева. За это решение проголосовали 140 судей из 142.

В ведомстве объяснили, что вопрос о выражении недоверия Председателю Верховного Суда инициировала в связи с обнародованием НАБУ и САП в медиа уведомления о вероятном совершении им коррупционных деяний, причинением вреда авторитету Верховного Суда и снижением доверия граждан к суду.

При этом Всеволод Князев все еще входит в Верховный Суд Украины, так как решить вопрос о его отстранении может только Высший совет правосудия.

Также 16 мая стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВС Украины. В пресс-службе Верховного суда Украины сообщили, что, согласно действующему законодательству, вместо Князева организацию временно возглавит Дмитрий Луспеник. У него среди всех судей ВС Украины имеется самый большой стаж.

Напомним, 16 мая стало известно, что в Верховном суде готовят представление о недоверии судье Князеву. ВС Украины внес на рассмотрение представление о выражении недоверия к его главе Всеволоду Князеву, которого поймали на рекордной взятке в размере почти 3 миллиона долларов.

В понедельник, 15 мая, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко написал в своем телеграм-канале о том, что НАБУ задержало главу Верховного Суда Всеволода Князева на взятке около $2,7 млн. Это самый высокий по статусу чиновник за всю историю Украины, которого арестовали по подозрению в коррупции.