"Заподіяв шкоду авторитету установи": у Верховному суді готують подання про недовіру судді Князєву

Згідно із нормами закону "Про судоустрій та статус суддів", голову Верховного Суду та його заступника призначає та звільняє із посади Пленум Верховного суду.

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Верховний Суд України вніс на розгляд подання про висловлення недовіри до його очільника Всеволода Князєва, якого спіймали на рекордному хабарі у розмірі майже 3 мільйони доларів. Відповідне рішення ухвалили 16 травня під час Пленуму Верховного Суду.

"У зв’язку з оприлюдненням НАБУ та САП у ЗМІ повідомлення про імовірне вчинення головою ВС корупційних діянь, заподіяння шкоди авторитету Верховного Суд та зниженням довіри громадян до Верховного Суду, ми ініціативна група суддів ВС на підставі статті 41 Закону "Про судоустрій та статус суддів" вносимо це подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду", – зачитав головуючий Пленумом Дмитро Луспеник.

Згідно із нормами закону "Про судоустрій та статус суддів", голову Верховного Суду та його заступника призначає та звільняє із посади Пленум ВС. Припинити повноваження голови можна лише на пленумі, на якому буде присутня більше ніж половина суддів від складу пленуму. Йдеться про 84 судді.

Питання щодо недовіри голови Верховного Суду можуть розглядатися як за його присутності, так і без нього. Рішення щодо висловлення недовіри приймається таємним голосуванням.

Рішення про недовіру не позбавить Всеволода Князєва статусу судді Верховного Суду, а лише позбавить посади очільника.

Протягом 20 днів оргкомітет має організувати пленум Верховного Суду, на якому вже буде вирішуватися питання про висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву.

У НАБУ вважають, що хабар у 2,7 млн доларів США для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною ширшої схеми корупційного тиску на суди. Виявити її вдалося завдяки проникненню детективу НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. Було встановлено, що під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, зловмисники мали домовленості із суддями щодо ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів" за певну "винагороду".

Нагадаємо, що 15 травня стало відомо про затримання НАБУ на хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князєва. У НАБУ заявили, що проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі пообіцяли повідомити пізніше.

Раніше на Вінниччині на хабарі затримали командира роти, який пів року систематично вимагав від підлеглих солдатів гроші за короткострокові відпустки.